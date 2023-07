Officiel : Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG

Cette fois, le feuilleton est (enfin) fini.

Alors que les négociations entre Christophe Galtier et son employeur s’éternisaient, le club de la capitale a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur. Après une saison sur le banc du club de la capitale, marquée par un onzième titre historique, une élimination en huitièmes de Ligue des champions et de très nombreuses turbulences, le technicien tricolore quitte le navire. Selon les informations de L’Équipe , l’ancien boss de Lille et son adjoint Thierry Oleksiak, à qui il restait un an de contrat, devraient toucher des indemnités de licenciement comprises entre neuf et dix millions d’euros.…

TB pour SOFOOT.com