Office Depot France : fermeture définitive des 27 magasins et du site internet

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le distributeur de fournitures de bureau Office Depot cesse son activité en France, avec "la fermeture définitive de ses 27 magasins" dès mardi ainsi que celle de "son site internet", a annoncé à l'AFP une porte-parole de la société Ankaa, qui exploite l'enseigne.

"La recherche d'un repreneur engagée (...) n'a pas permis d'aboutir à une solution de poursuite de l'activité", a indiqué cette porte-parole.

Les 185 salariés feront l'objet d'une procédure légale de licenciement économique, a-t-elle détaillé.

Le tribunal de commerce de Bobigny avait placé le 7 octobre la société Ankaa en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité afin de permettre la recherche d'un repreneur.

Il "a prononcé ce mardi 24 novembre 2026 l'arrêt de (cette) poursuite temporaire d'activité", a précisé la porte-parole de l'entreprise, en soulignant que cette décision entraînait "la fermeture définitive de ses 27 magasins et de son site internet".

Les magasins ferment dès mardi, tandis que le site internet sera officiellement mis en veille à partir de mercredi soir, mais n'est déjà plus marchand.

"Cette liquidation intervient après plusieurs années de difficultés économiques et d'efforts de redressement. Malgré les efforts engagés par Ankaa et ses salariés, les conditions d'un redressement durable n'ont pas pu être réunies", selon la porte-parole d'Ankaa.

Elle a précisé à l'AFP qu'il y avait eu "des offres de reprise partielle qui concernaient uniquement une minorité de baux commerciaux".

Le secteur de la papeterie et des fournitures de bureau est en décroissance sous l'effet notamment de la numérisation des usages et de la baisse de la consommation, auxquelles s'ajoutent des facteurs économiques conjoncturels, notamment la hausse des coûts logistiques.

Plusieurs adhérents de la coopérative Alkor avaient repris Office Depot France en septembre 2021 et maintenu environ 500 emplois sur 1.500.

La coopérative elle-même avait ensuite repris les activités d'Office Depot France en avril 2025, lorsque son plan de continuation avait été accepté par le tribunal de commerce de Bobigny. Il s'était accompagné de la fermeture de 9 magasins et de 99 suppressions de postes.

Depuis 2025, Alkor est actionnaire majoritaire de la société Ankaa qui détient Office Depot.