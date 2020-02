Offensive du port de Marseille pour fidéliser ses clients malgré les grèves

Manifestation dans le port de Marseille pour protester contre la réforme des retraites le 14 janvier 2020 ( AFP / GERARD JULIEN )

Le port de Marseille-Fos, premier de France, lance une offensive commerciale vendredi pour tenter de fidéliser ses clients échaudés par les grèves récentes, qui auraient fait "perdre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires" aux acteurs portuaires.

Ce plan d'action, d'un montant supérieur à cinq millions d'euros, est cofinancé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et prévoit un soutien d'urgence aux entreprises affectées, à l'investissement, ainsi que des remises pour les armateurs.

"On sort d'une période de blocage importante des ports français avec un impact économique et financier assez considérable", a expliqué à l'AFP le président du directoire du Grand port maritime de Marseille, Hervé Martel.

Entre décembre 2019 et janvier 2020, les 13 journées "ports morts" organisées dans le cadre des manifestations nationales contre la réforme des retraites ont entraîné une "baisse d'activité de 25%" du trafic conteneurs, précise par exemple M. Martel.

Des armateurs ont préféré dérouter leurs navires vers Barcelone (Espagne), Anvers (Belgique) ou Gênes (Italie), des concurrents de Marseille.

Pour éviter que les grands armateurs, les transitaires et les entreprises ne se détournent durablement de Marseille-Fos, le port et ses entreprises leur proposent un "pacte d'engagement".

"Les clients qui resteront ou reviendront chez nous, poursuivant ainsi la relation de confiance construite depuis 10 ans, auront droit à ces mesures de relance", insiste M. Martel.

Sur la table, une remise de 30% sur les frais portuaires pendant trois mois (pilotage, remorquage, manoeuvres d'amarrage appelées lamanage, droits portuaires...) pour les armateurs qui maintiennent leurs lignes internationales de transport de marchandises (voitures, produits divers par conteneurs ou par rouliers via les ferries).

Les entreprises de manutention proposent elles d'annuler les frais de stationnement supplémentaires facturés pour les marchandises bloquées durant les jours de grève.

"Ce pacte d'engagement a un caractère exceptionnel car il engage l'autorité portuaire mais aussi toutes les entreprises portuaires, pilotage, remorquage, lamanage, manutention", relève M. Martel.

Dans ce cadre, la région Provence-Alpes-Cote d'Azur a débloqué trois millions d'euros, notamment pour "aider les entreprises impactées afin qu'il n'y ait pas de dépôt de bilan", a indiqué à l'AFP son président Renaud Muselier.

"On était face à un désarroi profond de la place portuaire qui se retrouvait avec des compétiteurs très puissants disant +Regardez, Marseille est retombée dans ses travers initiaux, vous ne vous en sortirez jamais+, et avec cette opération on a balayé ce syndrome dépressif", a estimé M. Muselier.

Le port de Marseille-Fos a traité "79 millions de tonnes" en 2019, selon M. Martel. Loin des 469,4 millions de tonnes de Rotterdam (Pays-Bas), premier port européen. Le trafic de conteneurs a lui enregistré une hausse de 4% l'année dernière.

