Offensive d'Israël contre le groupe Jihad islamique, des tirs de roquettes en réponse

Le risque d'une escalade entre Israël et les territoires palestiniens est réel ce mardi. L'armée israélienne a tué dans la matinée un haut commandant du Jihad islamique, un groupe islamiste armé palestinien. Celui-ci a répliqué avec des salves de roquettes sur Israël où plusieurs villes sont en état d'alerte. Les sirènes d'alarme ont été activées jusque dans la métropole économique Tel-Aviv, où les écoles et les universités ont été fermées.Dans la bande de Gaza, le Jihad islamique a confirmé la mort du commandant Baha Abou Al-Ata, 42 ans, et de sa femme, après que l'armée israélienne a annoncé avoir « attaqué » dans une « frappe chirurgicale » un immeuble où résidait ce haut dirigeant.Le Jihad islamique a annoncé être en « alerte maximale » après l'opération, promettant un déluge de roquettes sur le Sud d'Israël dans des villes entourant Gaza et à Tel-Aviv. Peu après, Israël a fait état d'un « nombre important de tirs vers Israël » depuis la bande de Gaza, sous contrôle depuis plus de dix ans d'un autre mouvement islamiste, le Hamas, et sous blocus israélien. En fin de matinée, une nouvelle frappe israélienne a tué un deuxième Palestinien.« Nous nous préparons à plusieurs jours d'affrontements »« Notre message au Hamas et au Jihad islamique palestinien est que nous ne cherchons pas une escalade [...] mais que nous sommes prêts à des scénarios défensifs et offensifs », a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus. « Nous nous préparons à plusieurs jours d'affrontements », a-t-il ajouté.Israël a justifié sa frappe à Gaza en disant qu'Abou Ata est derrière de nombreux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza en territoire israélien. Et, selon l'armée, il se préparait aussi à orchestrer des opérations impliquant à la fois des roquettes, des snipers, des drones et des combattants. Le Hamas au pouvoir à Gaza et l'Etat hébreu se sont ...