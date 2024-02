Oerlikon va se séparer de sa division de traitement des polymères

Viktor Vekselberg à Saint-Pétersbourg le 3 juin 2021. ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Le groupe industriel suisse Oerlikon, dont le milliardaire russe Viktor Vekselberg est actionnaire, compte se séparer d'ici un à trois ans de sa division de traitement des polymères qui a fait plonger ses commandes en 2023.

Avec la chute de la demande de machines dans l'industrie textile, Oerlikon a vu les commandes de cette division dégringoler de 40,1%, effaçant la croissance de ses activités de solutions de surface, qui ont elles enregistré une hausse de 6,8% de leurs commandes.

Entre les secousses dans le textile et les frais de réorganisation de ses activités, le groupe a fait état d'une chute de 74,9% de son bénéfice net en 2023, à 23 millions de francs suisses (24,1 millions d'euros) et va réduire son dividende de 15 centimes, à 0,20 franc suisse par action.

Le groupe s'est donc donné 12 à 36 mois pour "évaluer les options" en vue d'une séparation de cette division de traitement des polymères, indique-t-il dans un communiqué, sans préciser pour l'instant s'il procédera à une scission ou à une vente.

Cette division — qui emploie 3.798 personnes dans le monde — fabrique des équipements pour les fibres synthétiques pour l'habillement, les moquettes et tissus d'ameublement mais aussi pour les fibres techniques dans l'industrie, dont l'automobile par exemple pour les ceintures de sécurité et airbags.

- Rétrécissement du marché du textile -

"En Chine, beaucoup de petits fabricants ont disparu avec le Covid", a expliqué Michael Suess son président et directeur général, lors d'un entretien avec l'AFP, ces entreprises n'ayant pas survécu à deux années d'interruptions de leurs d'activités. La consommation y a également pâti de la crise de l'immobilier qui pousse les ménages à réduire leurs dépenses, en commençant par l'habillement.

Dans le pays occidentaux, les consommateurs ont également taillé dans leurs dépenses de vêtements face à l'inflation, l'ensemble de ces facteurs conduisant "pour la première fois depuis des décennies à un rétrécissement du marché du textile", a-t-il ajouté.

Le groupe industriel, dont les origines remontent aux milieu du XIXe siècle avec la création d'une fonderie à Saint-Gall dans l'Est de la Suisse et la fabrication de machines à broder dans sa branche textile, entend donc se recentrer sur sa division de solutions de surface, qui fabrique des revêtements entre autres pour l'automobile et l'aéronautique.

Cette décision a fait bondir le cours de son action, qui s'adjugeait 7,71% à 14H54 GMT, à 4,19 francs suisses, alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, gagnait 0,09%.

Dans une note de marché, Yannik Ryf, analyste à la banque de Zurich, juge cette décision "positive dans l'ensemble", même s'il sera "probablement difficile" de réaliser une vente à un prix "attrayant" dans cet environnement de marché négatif, selon lui.

"C'est pour cela que nous nous sommes laissé jusqu'à trois ans", a affirmé le patron d'Oerlikon, qui continue de miser sur un rebond du textile, un secteur hautement cyclique.

A travers cette décision, il entend réduire la complexité du groupe pour en faire un pur spécialiste des revêtements de surface, plus facile à comprendre pour les investisseurs, plutôt que de continuer à faire coexister des activités qui ont peu de synergies et n'obéissent pas aux mêmes cycles économiques.

Avec le choc de la pandémie en 2020, cette division de traitement des polymères avait aidé à stabiliser les revenus lorsque les ventes de revêtements de surface avaient souffert de l'effondrement de la demande provenant de l'automobile et l'aviation.

Mais même en se recentrant uniquement sur les revêtements de surface, le groupe sera en mesure de faire face aux aléas de la conjoncture, a estimé son directeur financier, Philipp Müller. Cette division s'est "beaucoup diversifiée", notamment grâce à son expansion dans les revêtements pour les produits de luxe, les activités de cette division étant désormais "beaucoup plus équilibrées", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse.

Pour 2024, Oerlikon s'attend à un recul à un chiffre de ses ventes ajustées des effets de changes en raison des difficultés dans le textile. Mais le groupe a réaffirmé ses objectifs à moyen terme pour la division qu'il souhaite conserver, visant toujours une croissance des ventes de 4% à 6% à taux de changes constants.