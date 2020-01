Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Odriozola débarque à Munich, Kadewere arrive à l'OL et repart Reuters • 22/01/2020 à 20:34









Odriozola débarque à Munich, Kadewere arrive à l'OL et repart par Samuel Martin (iDalgo) Le mercato touche bientôt à sa fin et les clubs accélèrent pour faire signer les joueurs qu'ils désirent. Pour commencer, le latéral espagnol Alvaro Odriozola quitte le Real Madrid et s'engage avec le Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Dans l'hexagone, l'Olympique Lyonnais enregistre sa deuxième recrue après l'arrivée de Toko-Ekambi avec Tino Kadewere. Le meilleur buteur de Domino's Ligue 2 signe un contrat jusqu'en 2024 mais celui-ci repart immédiatement en Normandie pour y finir la saison. Du côté du LOSC, ça bouge également. Très utilisé l'an passé, Thiago Maia quitte le Nord et est prêté pour 18 mois à Flamengo. Lanterne rouge de Ligue 1, le Nîmes Olympique est également actif. Les Crocos ont annoncé l'arrivée de l'attaquant sénégalais du Dynamo Dresde Moussa Koné. En revanche, le milieu espoir français Rémy Walter qui part en direction du Yeni Malatyaspor (Turquie). En Italie, l'Atalanta se renforce en recrutant l'Allemand Lennart Czyborra qui arrive en provenance de l'Heracles Almelo.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.