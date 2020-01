Ôdeep, la boisson minérale puisée au fond de la mer

C'est un projet hors norme qui va entrer sans sa phase active cette semaine. Mardi, les 27 000 t du Ôdeep One vont quitter le port de Sète (Hérault). À une centaine de kilomètres de la côte, au cœur de la Méditerranée, les pompes de cet ancien train-ferry soviétique, reconfiguré en bateau usine, vont remonter l'eau de mer des grandes profondeurs. Cette précieuse cargaison qui concentre une très forte dose de sels minéraux sera ensuite débarrassée de son sel (70 g en moyenne par litre), filtrée et analysée.Elle pourra ensuite être directement mise en bouteille à bord grâce à la chaîne d'embouteillage ultramoderne installée dans le ventre de l'immense bâtiment. Cette eau minérale des profondeurs, baptisée « Ôdeep » est une « thalassothérapie de l'intérieur du corps dans le même principe que la méthode Quinton (NDLR : biologiste français qui a mis au point un sérum physiologique à base d'eau de mer) », explique Régis Revilliod, le président-fondateur de cette aventure hors du commun dont les investissements initiaux s'élèvent à 30 millions d'euros, complétés par une levée de fonds de 20 millions d'euros.« Ce bateau est un couteau suisse »« Nous pêchons cette eau très riche à 300 m de profondeur, sur des fosses de deux mille mètres, là où dans la nuit marine, on relève une forte concentration des sels minéraux excellents pour le bien-être de l'homme », précise le patron d'Océan Fresh Water Group, qui cache derrière une grande bâche beige le système innovant qui permet d'éliminer le sel de l'eau de mer tout en conservant ses nutriments. Près d'une centaine de personnes ont été embauchées dont 65 marins pour faire naviguer le bateau, élément clé du projet, capable, dans sa première vie maritime, d'emporter un train entier et ses passagers dans ses 150 cabines, y compris dans les glaces entre Saint-Pétersbourg et Kaliningrad.« Ce bateau est un couteau suisse qui ...