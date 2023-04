Oday Dabbagh : « Tout n’est pas forcément politique, même en Palestine »

En rejoignant en 2021 Arouca, actuel 5e de Liga portugaise, Oday Dabbagh est devenu le premier joueur né en Palestine à rejoindre l’élite européenne. La nouvelle star du Moyen-Orient ne compte pas s’arrêter là et rejoindra le Royal Charleroi, l’été prochain. Mais quand on naît en Palestine, rien n’est simple quand on veut réaliser ses rêves.

Pour ta deuxième saison à Arouca, tu as inscrit onze buts en débutant moins de la moitié des matchs. C’est une sacrée performance…

Oui c’est sûr ! Je crois en moi et j’ai la chance d’avoir un entourage qui me permet de le faire. Cela va faire deux ans que je suis au Portugal, mais cette saison j’avais tout particulièrement besoin de me montrer car c’était déjà ma dernière année de contrat avec Arouca. Mon objectif était de me montrer pour rejoindre une meilleure équipe en Europe. Je pense que c’est un rêve normal pour tout joueur ambitieux. J’ai travaillé très dur pour marquer des buts dès qu’une chance me serait donnée, et j’ai plutôt bien réussi à le faire.…

Propos recueillis par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com