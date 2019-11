« Occuper l'Allemagne ! », un documentaire inédit sur les Français revanchards dans une Allemagne révoltée

Jérôme Prieur a exhumé des images encore jamais vues montrant comment les soldats tricolores ont offensé la population vaincue, lors de leurs missions en Rhénanie et en Ruhr, de 1919 à 1930.

FRANCE 3 - LUNDI 11 NOVEMBRE À 22 H 40 - DOCUMENTAIRE

Les images filmées et non colorisées sont inédites : on y voit des soldats français, nombreux, défilant, baïonnette au canon, devant des civils allemands. Tournées dans les rues de Mayence, Coblence ou Wiesbaden, en 1919 et 1920, puis de Düsseldorf et d'Essen quelques années plus tard, ces scènes témoignent d'un épisode rarement traité et pourtant décisif pour la suite des événements en Europe : l'occupation de la Rhénanie (puis de la Ruhr, à partir de janvier 1923) par des troupes françaises au lendemain de la boucherie du premier conflit mondial.

Aussi passionnant sur le fond que réussi dans sa forme (nombreuses archives filmées, photos couleurs, commentaires sobres et belle musique signée Marc-Olivier Dupin), ce documentaire décortique comment l'occupant en uniforme bleu horizon, arrivé plein de rage d'un pays en ruines pour pénétrer dans des régions intactes, a joué avec le feu pour finalement perdre la bataille de la propagande, puis celle de la diplomatie.

Circonstances aggravantes

Peu après l'armistice du 11 novembre 1918, des mesures de sécurité prévoient la démilitarisation des régions allemandes jouxtant les frontières belge et française. Des soldats belges sont à Aix-la-Chapelle, des Britanniques à Cologne, des Américains à Coblence. Quant aux Français, ils se taillent la part du lion en s'installant dans les trois-quarts des territoires occupés, avec Mayence comme siège principal.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr