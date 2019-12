Observer la nature, ça rend heureux

Des records de bouchons, le coude-à-coude dans des rames de métro bondées, les concerts de klaxons... En période de grève, l'expression « jungle urbaine » reprend tout son sens. Et son pendant « se mettre au vert » toute sa valeur. Surtout qu'il ne s'agit pas que de mots. D'après des recherches effectuées par le Muséum national d'histoire naturelle, « observer la nature rend heureux ». L'institution, qui appelle aujourd'hui les Français à « se reconnecter » à la faune et la flore qui les entourent, s'appuie sur une série d'études démontrant l'impact positif sur la santé des balades loin du bitume. Le Muséum cite par exemple le travail de deux chercheurs de la faculté de médecine de Quin Li (Tokyo).Ils ont montré qu'une immersion de deux jours dans la forêt avait des effets bénéfiques sur les défenses immunitaires durant trente jours en augmentant de façon significative le taux de lymphocytes NK. « C'est le principe de la sylvothérapie très prisée au Japon, précise Pascale d'Erm. En résumé, les molécules aromatiques émises par les arbres renforcent les cellules qui protègent notre organisme. » Autrice du livre « Natura » (édition Les liens qui libèrent, 18 euros) et du documentaire du même nom qui sortira en salles l'an prochain, cette journaliste a travaillé pendant deux ans sur les bienfaits de la nature sur notre santé physique et mentale.Des bénéfices pour la mémoire, l'agilité...« Près de 400 études publiées dans des revues scientifiques attestent d'effets sur le stress, la mémoire, l'agilité, les états dépressifs », énumère-t-elle. Le Muséum d'histoire naturelle met notamment en avant deux études prouvant l'impact bénéfique des « bains de forêt ». « Des chercheurs de l'université de Stanford (Etats-Unis) ont montré qu'une marche de 90 minutes dans la nature (en comparaison d'une marche similaire en ville) avait un impact sur le cortex ...