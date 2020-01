Obsèques de Nathaël Julan : journée d'hommage à Guingamp et au Havre

Deux lieux, distants de 350 km, mais une même émotion. Et le même respect pour Nathaël Julan, décédé à seulement 23 ans le 3 janvier dernier d'un accident de la route près de Pordic (Côtes-d'Armor). Mais surtout pas de polémique. Alors que mercredi, la famille du joueur de Guingamp avait publié un communiqué pour interdire la venue de représentants du club breton - Bertrand Desplat (NDLR : le président), Sylvain Didot (l'entraîneur) et son staff, Laurent Schmitt (l'ex-agent du joueur), Yannick Gomis (joueur guingampais), ainsi que deux journalistes locaux -, ce jeudi était consacré aux hommages, au respect et au recueillement. La cathédrale Notre-Dame au #Havre est bondée ce jeudi matin pour les obsèques du footballeur #nathaeljulan, décédé tragiquement dans un accident de la route pic.twitter.com/B3pFg10w5x-- Bastien Bocquel (@BastienBocquel) January 16, 2020Ce jeudi matin, la cathédrale Notre-Dame du Havre était d'ailleurs trop petite pour accueillir sa famille, ses proches et les nombreux anonymes venus assister aux obsèques du jeune footballeur et lui rendre un dernier hommage. L'émotion était forte au moment où sa compagne Marina, s'est exprimée : « J'espère avoir la force qui te caractérise pour m'en sortir. Si c'était à refaire, je ne changerais rien à notre histoire ».500 personnes au RoudourouPour célébrer son fils, fan de musique, son père a chanté et provoqué les applaudissements dans l'assistance. Des représentants du club du Havre étaient également présents tout comme une délégation de l'En avant Guingamp, où il évoluait depuis janvier 2018, au poste d'attaquant. Mais sans la présence des Guingampais stigmatisés par la famille de Nathaël. #EAGuingamp Le club et l'association des Kalon organisaient une cérémonie d'hommage à Nathaël Julan ce matin #EAG https://t.co/qeKwRuUXyC via @ouestfrance-- OF En Avant Guingamp (@ofeaguingamp) January 16, 2020 A plusieurs ...