Obsèques d'Emilie Dequenne: un adieu à l'actrice, un geste contre le cancer

L'actrice belge Emilie Dequenne au Festival de Cannes, le 27 mai 2022 ( AFP / Valery HACHE )

Les proches d'Emilie Dequenne et le monde du cinéma ont rendez-vous mercredi au Père-Lachaise à Paris pour des obsèques que l'actrice, emportée par la maladie à 43 ans, a voulu sans fleurs mais qui doivent permettre de soutenir la recherche contre le cancer.

Révélée à 18 ans dans "Rosetta", fauchée par un cancer rare au terme d'une lutte acharnée qu'elle avait rendue publique, elle est morte le 16 mars, laissant le souvenir d'une comédienne attachante, pleine de talent et d'énergie.

Une cérémonie religieuse, suivie d'une crémation, doit être célébrée à 15H30. Un registre de condoléances sera mis à disposition à l'extérieur.

"A la demande d'Emilie, merci de ne pas offrir de fleurs", écrivent sa famille, ses amis et son agente, Danielle Gain, dans un faire-part.

"Préférez nous aider à faire progresser la recherche sur le corticosurrénalome en faisant un don à l'Institut Gustave Roussy", l'un des principaux centres de lutte contre le cancer en France, où elle est décédée en soins palliatifs, ajoutent-ils.

Une page a été ouverte à cet effet sur le site de l'institut par la famille de l'actrice, rappelant qu'elle "rêvait d'un monde où les traitements seraient plus efficaces".

En octobre 2023, Emilie Dequenne avait annoncé être atteinte d'un corticosurrénalome (cancer du système endocrinien), diagnostiqué deux mois auparavant et qui la tenait éloignée des plateaux. Elle est décédée après une rémission, puis une rechute.

- Aimée du public -

Avec ces obsèques, le cinéma français et francophone pleure la mort prématurée d'une comédienne aimée du public et appréciée de grands cinéastes.

Des frères Dardenne, qui l'ont révélée, à Tahar Rahim et Vincent Macaigne, qui ont partagé l'affiche avec elle, les hommages ont afflué après son décès, en France comme en Belgique, son pays natal.

L'actrice belge Emilie Dequenne et les réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne récompensés de la Palme d'or pour le film "Rosetta" au 52e Festival de Cannes, le 23 mai 1999 ( AFP / MICHEL GANGNE )

Une cérémonie d'hommage doit également être organisée avec la ville belge de Chièvres lors de la remise du livre de condoléances à la famille.

Emilie Dequenne a connu la consécration dès son apparition à l'écran, en décrochant le prix d'interprétation à Cannes pour "Rosetta" (1999), de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Elle a été fauchée "en plein vol, c'est l'archange foudroyé", a déclaré Luc Dardenne après sa mort.

Ce rôle a été le prélude à une carrière bien plus vaste, avec une cinquantaine de films ("La fille du RER" d'André Téchiné en 2009, "A perdre la raison" de Joachim Lafosse en 2012, "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" d'Emmanuel Mouret en 2020...), dans lesquels l'actrice a su varier les registres.

"Révoltée à l'écran, elle était la douceur même dans la vie, une vie qui s'achève scandaleusement tôt, tant elle avait encore d'amour à donner. Nous la pleurons", a salué le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux.

Juliette Binoche l'a remerciée d'avoir partagé ce qu'elle traversait "avec tant d'ardeur et de générosité". "Tout ce que tu étais, comme actrice et comme femme, inspirait l'admiration et l'amour", a salué sa compatriote Virginie Efira. Leïla Bekhti a rendu hommage à une "grande dame, grande âme, grande actrice, une reine".

Emilie Dequenne s'était mise en retrait du métier depuis l'annonce de son diagnostic de cancer. Mais en mai 2024, à la faveur d'une rémission, la comédienne était apparue sur le tapis rouge à Cannes au bras de son mari, l'acteur Michel Ferracci.

Souriante, les cheveux courts en raison de son traitement, elle venait célébrer les 25 ans de "Rosetta" et présenter son dernier film, "Survivre".