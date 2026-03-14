Objectif Ligue Europa pour Lens
A tous petits pas. Alors que le PSG ne jouera pas ce week-end, son match contre Nantes ayant été reporté, le RC Lens a l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire sur la pelouse de Lorient. « On n’en fait pas abstraction parce qu’on nous le rappelle régulièrement » , reconnaissait ainsi Pierre Sage au micro de Bein Sports à quelques minutes du coup d’envoi.
🇫🇷 #FCLRCL 🎙 Pierre Sage : "Aujourd'hui, on doit valider notre qualification en Ligue Europa" pic.twitter.com/UD5Zkkp3Vs…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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