Objectif Ligue Europa pour Lens

A tous petits pas. Alors que le PSG ne jouera pas ce week-end, son match contre Nantes ayant été reporté, le RC Lens a l’occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire sur la pelouse de Lorient. « On n’en fait pas abstraction parce qu’on nous le rappelle régulièrement » , reconnaissait ainsi Pierre Sage au micro de Bein Sports à quelques minutes du coup d’envoi.

🇫🇷 #FCLRCL 🎙 Pierre Sage : "Aujourd'hui, on doit valider notre qualification en Ligue Europa" pic.twitter.com/UD5Zkkp3Vs…

TB pour SOFOOT.com