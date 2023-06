Objectif 2027 pour le nouvel écrin du Stade brestois

Déménagement à prévoir pour les Ti’Zefs.

Si le stade Francis-Le Blé a un certain charme pour sa proximité avec le terrain notamment, le Stade brestois n’a pourtant pas prévu d’y rester à vie. Dans les tuyaux depuis plusieurs années, le projet d’une enceinte de 15 000 places fait son trou, devrait être finalisé pour 2027, et le président du club Denis Le Saint s’est présenté en conférence de presse ce lundi pour en dévoiler davantage. À commencer par le nerf de la guerre, à savoir le financement de ce futur écrin : « On a revu le projet. Ce stade sera financé à 54,5% par le privé, 41,5% par le public, via des sociétés d’économie mixte et 4% par un organisme bancaire. » …

AL pour SOFOOT.com