O'Connor vainqueur, Almeida toujours en rose

par Samuel Messberg (iDalgo) Ce 21 octobre avait lieu la 17ème étape de ce tour d'Italie entre Bassano Del Grappa et Madonna Di Campiglio. Et après 40km très nerveux une échappée de 19 coureurs s'est formée. Parmi eux, Ben O'Connor qui a réussi à tenir jusqu'au bout malgré les assauts répétés de Thomas De Gendt et Rohan Dennis. C'est bien l'Australien qui a remporté cette étape devant l'Autrichien Hermann Pernsteiner et le Belge Thomas De Gendt. 5 minutes plus tard arrive le peloton des favoris du nombre de 10 coureurs. Dans ces 10 coureurs, aucun n'a réussi à faire d'écart et Joao almeida a donc gardé son maillot rose sans problème. Le Portugais paraissait même au-dessus de ses concurrents.

