Nzonzi rejoint le Stade Rennais, le Hertha Berlin s'active par Hugo Chalmin (iDalgo) Le dernier jour du mercato hivernal a été mouvementé. C'est enfin officiel, Steven Nzonzi pose ses valises à Rennes. Le club breton réalise une superbe opération en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions totalement envisageable. 3ème de Ligue 1, le Stade Rennais accueille l'international français en provenance de Galatasaray. Le champion du monde est prêté jusqu'à la fin de la saison. Yannick Ferreira-Carrasco revient à l'Atlético Madrid deux ans après son départ. Il quitte le Dalian Yifang pour rejoindre le club madrilène sous forme de prêt avec option d'achat. De son côté, le Hertha Berlin enchaîne les mouvements. Après le transfert de Lucas Tousart, qui arrivera cet été, la venue de Krzysztof Piatek, c'est Matheus Cunha qui débarque dans la capitale allemande. Il signe jusqu'en 2024. En ce qui concerne l'Hexagone, le LOSC prête, avec option d'achat, son défenseur central de 27 ans, Adama Soumaoro au Genoa. Saint-Etienne prête également Harold Moukoudi au club anglais de Middlesbrough.

