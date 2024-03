Nuno Mendes, le pion manquant ?

Entré en jeu face à Rennes le week-end dernier, Nuno Mendes pourrait faire son retour dans le onze parisien ce vendredi, face à Monaco, après dix longs mois d'absence. Un retour très attendu par les amoureux du PSG, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour Luis Enrique.

C’est un petit évènement au Paris Saint-Germain : pour la première fois depuis plusieurs semaines, l’avenir de Kylian Mbappé n’est plus le seul sujet de conversation. De retour sur un terrain de Ligue 1 dimanche dernier, lors du nul face au Stade rennais, Nuno Mendes a redonné le sourire à tout le peuple parisien. Attendu depuis de longs mois, le retour du latéral gauche portugais est perçu comme LA bonne nouvelle par nombre de suiveurs du club. Et pour cause : plus qu’un latéral gauche, membre de l’équipe type de Ligue 1 des deux dernières saisons et meilleur espoir de la saison dernière, c’est un nouveau pion qui s’installe sur l’échiquier tactique de Luis Enrique. Un pion qui manquait.

Luis Enrique veut prendre son temps

Les attentes autour du retour de Nuno Mendes sont à la hauteur de la durée de son absence. Blessé le 30 avril 2023 face à Lorient, opéré aux ischio-jambiers fin septembre, le Portugais a manqué dix mois de compétition, laissant Lucas Hernandez (plus central que latéral) occuper le couloir gauche de la défense parisienne, un peu par défaut. Une attente qui a pris fin, face à Rennes, donc. « Je suis très heureux, je me sens bien. Quand je suis entré, j’ai entendu les supporters qui chantaient mon nom, c’était du bonheur ! C’était le jour prévu et je suis content » , a sobrement savouré le principal intéressé, après la rencontre, au micro de PSG TV. Et il n’était pas le seul à être heureux.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com