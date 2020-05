Nuno Gomes : "À l'Euro 2000, la France avait une équipe incroyable"

Nuno Gomes a traversé le début du XXIe siècle avec ses têtes plongeantes et ses cheveux longs. Révélé lors de l'Euro 2000 belgo-néerlandais, le Portugais revient sur les grands moments d'un tournoi débuté par un but et achevé sur un crachat.



"En 2016, la frappe d'Eder est rentrée, elle."

J'ai toujours eu les cheveux longs, même quand j'étais enfant. C'est aussi à cette époque que j'ai choisi Gomes comme nom de scène, en l'honneur de Fernando Gomes, un attaquant à la grande chevelure qui a passé l'essentiel de sa carrière à Porto et au Sporting Portugal.C'est vrai qu'il y a eu une forte évolution de l'importance du look chez le footballeur, mais honnêtement je ne m'en souciais pas. J'étais juste un gars normal avec des cheveux longs. J'ai porté un serre-tête par obligation, surtout pour ne pas ramasser des cheveux devant les yeux en pleine course.Oui, je pense. C'était mon premier gros événement avec l'équipe nationale, et j'ai senti qu'il a changé ma carrière. Je suis devenu plus célèbre, j'ai reçu plusieurs offres de clubs étrangers et j'ai rejoint la Fiorentina. S'il y a une chose qui n'a pas bougé, c'est mon style. J'ai toujours joué de la même façon face au but, de mon enfance jusqu'aux matchs que je dispute encore avec mes amis aujourd'hui. Ce genre de chose ne change pas.Par la suite, on n'a plus raté une seule compétition internationale alors qu'avant 2000, le pays était absent de toutes les manifestations depuis 1986. Je pense que notre génération a amené un vent frais sur le football portugais, une sorte de renaissance. On a toujours eu beaucoup de talents, mais jusqu'à