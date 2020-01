Nul spectaculaire entre le PSG et Monaco

Au terme d'une rencontre plaisante et riche en occasions, le PSG et Monaco se sont quittés bons amis au Parc des Princes en clôture de cette 20e journée de Ligue 1. Si Neymar a une nouvelle fois régalé en étant impliqué sur les trois pions parisiens, Paris va devoir bosser d'urgence ses automatismes défensifs. En face, pour la première de Robert Moreno dans le championnat de France, l'ASM peut repartir de la capitale avec de bonnes bases de travail pour la suite.

PSG 3-3 Monaco

Monaco tient le choc, Neymar régale

Lors de la dernière décennie, les PSG-Monaco ont souvent fait office de duel au sommet pour une Ligue 1 qui a longtemps misé sur ses deux têtes d'affiches pour exporter sa tambouille au-delà des frontières. On avait hâte, d'ailleurs, de revoir ce 4-4-2 parisien à l'œuvre après la déculottée infligée à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. On avait aussi hâte de voir le dépucelage de Robert Moreno en Ligue 1, et d'observer les premiers travaux de son AS Monaco. Au bout du compte, toutes les promesses ont été tenues, et ont accouchées d'une véritable affiche aux deux constats majeurs : l'ASM n'a rien à faire en milieu de tableau, et Paris a un mois pour bosser intensivement et défensivement sa nouvelle recette.Temps idéal pour un mois de janvier, pelouse magnifique, un Parc des Princes bien garni, ce PSG-Monaco se présente sous les meilleurs auspices au coup d'envoi. D'entrée, pour sa 300avec le PSG, Marco Verratti trouve Neymar qui crucifie Benjamin Lecomte et lance Paris (3). Monaco est étouffé, le spectre d'une déculotté similaire à celle reçue par Sainté ce mercredi pointe djà le bout de son nez. Ce sera finalement tout le contraire. Le 4-2-3-1 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com