Nul complètement fou entre le Borussia Dortmund et Leipzig

Au terme d'un scénario dingue, marqué notamment par un hallucinant début de deuxième période à trois buts, le Borussia Dortmund a concédé le nul contre Leipzig alors qu'il menait 3-2 à un quart d'heure du terme. Le leader, qui s'en sort bien, conserve trois unités d'avance en tête du championnat et quatre sur son adversaire du soir.

Borussia Dortmund 3-3 RB Leipzig

Leipzig nouveau leader

Deux buts à un tir cadré

47minute, but de Werner. 53minute, but de Werner. 55minute, but de Sancho. Non, cette succession d'événements ne correspond pas au résumé d'un faux Real Madrid/Barcelone joué sur Fifa en 2020 ou d'un Paris Saint-Germain/Manchester City simulé sur LFP Manager lors de l'année 2025. C'est encore mieux que ça, puisqu'il s'agit d'une rencontre de Bundesliga observée en décembre 2019.Sans oublier qu'avant ce début de deuxième période hallucinant, le Borussia Dortmund menait déjà 2-0 face au RB Leipzig. L'information finale, c'est que le BVB s'est fait rejoindre par son adversaire du soir (3-3, alors qu'il menait 3-2 à un quart d'heure du terme) et qu'il laisse le leader au sommet avec une bonne marge. La conséquence d'un duel étourdissant, marqué par de grossières erreurs mais embelli par un scénario difficilement imaginable.Le troisième qui accueille le leader, dans une rencontre opposant deux des trois meilleures attaques du pays : c'est ce qu'on appelle un choc de mardi soir, qui promet des buts. Défi que les 22 acteurs sur le terrain au coup