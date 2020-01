"Nuit de la solidarité": Paris cherche 1.700 bénévoles pour recenser les sans-abri

Un sans-abri à la station Montparnasse à Paris ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La Ville de Paris cherche 1.700 bénévoles pour participer à la 3e "nuit de la solidarité" le 30 janvier pendant laquelle seront recensés les sans-abri de la capitale.

Dans la nuit du 30 au 31 janvier, près de 384 équipes composées de professionnels et de citoyens volontaires, "iront dans l'espace public, les parcs et jardins, les salles d'attente des urgences, les gares et les stations parisiennes du métro, des parkings, halls et caves d'immeubles, à la rencontre des personnes dormant à la rue", précise un communiqué de la mairie de Paris.

Lors des maraudes, un questionnaire anonyme sera rempli par les sans-abri qui le souhaitent, pour mieux cerner leurs profils et leurs besoins.

Lors de la précédente édition en février 2019, plus de 3.600 personnes à la rue avaient été recensées, dont 12% de femmes.

Les deux-tiers des personnes à la rue avaient affirmé ne jamais appeler le 115 (numéro d'urgence) parce qu'ils ne connaissent pas ou parce qu'ils ont connu de mauvaises expériences dans les centres d'hébergement (conditions d'accueil, insécurité).

Inspirées par des initiatives existant à New York, Bruxelles ou Athènes, des "nuits de la solidarité" ont également eu lieu dans d'autres villes en France, notamment à Grenoble et Metz.

