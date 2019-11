Nuit d'assaut dans un sanctuaire djihadiste au Sahel en 10 photos

Les nuits sont dangereuses sur les théâtres de guerre. C'est souvent le moment choisi par les djihadistes pour lancer leurs assauts contre les armées régulières qui les combattent ardemment. Tel est le scénario qu'ils ont choisi de mettre en scène dans un de leurs sanctuaires, la forêt de Tofagala, au cœur de la zone dite des trois frontières, entre Mali, Niger et Burkina Faso. Retour sur une nuit d'attaque. 1. Chaque soir, les soldats français dressent un bivouac tactique, le campement dans lequel ils vont passer la nuit. LP/Philippe de Poulpiquet 2. Les blindés sont disposés en carré défensif. Les canons de mortier sont réglés, prêts à faire feu en cas d'attaque. LP/Philippe de Poulpiquet 3. Avec leurs jumelles de vision nocturne, les soldats français guettent l'horizon, à l'affût de toute intrusion ennemie, en face la forêt de Tofagala, sanctuaire djihadiste au nord du Burkina Faso. LP/Philippe de Poulpiquet 4. A 19h45, les derniers renseignements tombent : une quarantaine de djihadistes qui se cachent dans cette forêt fomentent une attaque contre le bivouac tactique français. Ils se préparent à lancer une offensive depuis leur base, située dans la forêt. LP/Philippe de Poulpiquet 5. Les sentinelles se mettent en place. Des tours de garde sont organisés. Toutes les heures, les soldats vont se relayer pour surveiller le camp à 360°. Si l'un d'eux oubliait de se réveiller, en pleine nuit, pas question de venir le chercher. Les postes de garde ne peuvent être abandonnés, ne serait-ce qu'un seul instant. LP/Philippe de Poulpiquet 6. Comme chaque nuit, des lits pliables (les lits picots) et moustiquaires sont montés, afin de permettre à ceux qui le peuvent de se reposer et dormir un peu, à l'abri des nombreux insectes qui sévissent sous ces latitudes. LP/Philippe de Poulpiquet 7. A 19h51, plusieurs individus sont repérés dans les collines, à quelques centaines de mètres du camp. Les ...