Nuisances sonores : ces riverains qui veulent faire coucher Toulouse plus tôt

L'une des plus grandes villes étudiantes de France devra-t-elle fermer ses bars plus tôt pour laisser dormir les habitants du centre-ville ? C'est ce que demande l'association Bien Vivre Toulouse centre (BVTC), qui compte un millier d'adhérents, en plaidant pour une fermeture des établissements de nuit à 1 heure du matin, au lieu de 2 heures en semaine et 3 heures le week-end actuellement.« Nous n'avons rien contre les bars, que nous fréquentons aussi, mais il doit y avoir un juste milieu pour que les riverains puissent dormir. Et c'est un fléau que l'alcoolisation des jeunes ! » argumente Nathalie Di Pietro, vice-présidente de BVTC, qui réside sur la place de la Trinité, à deux pas de la Garonne et de sa pléthore de bars. Lassés des débordements des soirées arrosées, ses adhérents ont écrit mi-octobre au préfet pour lui demander de durcir le ton, mais aussi aux ministres de la Santé et de l'Intérieur.« Une ville conviviale, pas une ville festive »« C'est déjà le cas dans des départements d'Occitanie, par exemple dans l'Hérault, poursuit Nathalie Di Pietro. Les bars ferment plus tard à Toulouse que dans d'autres grandes villes. Nous, nous voulons une ville conviviale où tout le monde peut vivre ensemble, pas une ville festive. » Car avec ses petites ruelles et ses places protégées, la Ville rose est un havre pour les fêtards, qui en oublient parfois les habitants en mal de sommeil. Le beau temps et la multitude des terrasses contribuent aux nuisances.« Il y en a près d'un millier et les établissements grappillent toujours un peu plus sur l'espace public, souligne Patrick Affre, membre de BVTC. Les problèmes se sont accentués depuis une dizaine d'années avec des patrons qui possèdent plusieurs cafés et ne pensent qu'à faire du fric. »L'association pointe l'arrivée de deux restaurants sur la place de la Bourse où les terrasses occupent une bonne partie de l'espace. Mi-juillet, le ...