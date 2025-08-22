Nucléaire-Nouvelles discussions prévues entre l'Iran et l'E3 mardi

(Actualisé avec nouvelles discussions)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, et ses homologues français, britannique et allemand sont convenus de discuter de nouveau mardi au sujet du programme nucléaire de Téhéran, ont-ils déclaré vendredi après un appel téléphonique.

Les trois pays européens (E3) menacent de rétablir les sanctions des Nations unies contre l'Iran d'ici la fin août si Téhéran ne retourne pas à la table des négociations.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a confirmé sur le réseau social X avoir passé avec ses homologues britannique David Lammy, allemand Johann Wadephul et de l'Union européenne Kaya Kallas "un appel important à notre homologue iranien au sujet du programme nucléaire et des sanctions contre l'Iran que nous nous apprêtons à réappliquer".

"Le temps presse. Une nouvelle rencontre aura lieu la semaine prochaine à ce sujet", a ajouté le ministre.

"Nous restons attachés à la diplomatie, mais le temps presse et l'Iran doit s'engager de manière substantielle afin d'éviter l'activation du mécanisme de rétablissement des sanctions", a déclaré de son côté le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul, également sur X.

"Nous avons clairement indiqué que nous ne laisserons pas le mécanisme de rétablissement des sanctions expirer à moins qu'un accord vérifiable et durable ne soit conclu", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Sudip Kar-Gupta et Nayera Abdallah, édité par Augustin Turpin)