Nucléaire : le chef de l'AIEA évoque la sécurité de la centrale de Koursk avec Zelensky

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s'adresse aux journalistes, le 3 septembre 2024 à Kiev, avant sa visite de la centrale nucléaire de Zaporijjia ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré avoir évoqué la sécurité de la centrale nucléaire russe de Koursk avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi, en pleine incursion ukrainienne dans cette région russe.

Kiev a lancé le 6 août une incursion sans précédent en territoire russe, dans la région de Koursk, déclenchant des combats à moins de 50 kilomètres de la centrale nucléaire.

M. Grossi a visité cette centrale la semaine dernière et a averti que sa proximité avec les combats en cours dans la région était "extrêmement grave".

Photo diffusée par l'agence nucléaire russe Rosatom, le 27 août 2024, du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, lors d'une visite à la centrale nucléaire de Koursk, à l'extérieur de la ville de Kurchatov ( Agence nucléaire russe Rosatom / Handout )

Après son entrevue avec le président ukrainien mardi, M. Grossi doit se rendre mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, dont la Russie s'est emparée peu après le début de son invasion en février 2022.

"Nous avons procédé à une évaluation générale de ce que j'ai vu (à la centrale nucléaire de Koursk) Il était crucial (...) de réitérer l'importance d'éviter une situation qui conduirait à une urgence radiologique", a déclaré M. Grossi à la presse à l'issue de sa rencontre avec M. Zelensky.

"Il a très bien compris et je ne pense pas qu'il soit en désaccord avec le fait que les centrales nucléaires ne devraient jamais être attaquées", a-t-il ajouté.

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises au sujet d'une éventuelle attaque contre la centrale depuis le début de l'offensive ukrainienne dans le secteur.

Depuis que le début de l'invasion russe, l'AIEA a fréquemment alerté contre les dangers de combats autour des centrales nucléaires, notamment contre toute interruption de leur alimentation électrique.

Photo diffusée par l'agence nucléaire russe Rosatom, le 27 août 2024, du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi (3e g), lors d'une visite à la centrale nucléaire de Koursk, à l'extérieur de la ville de Kurchatov ( Agence nucléaire russe Rosatom / Handout )

L'Agence a indiqué mardi qu'elle enverrait "bientôt" une équipe d'experts dans certaines stations électriques ukrainiennes endommagées qui ont été identifiées comme essentielles pour la sûreté nucléaire afin d'évaluer la situation.

"La sûreté de l'exploitation des centrales nucléaires dépend d'une connexion stable et fiable au réseau électrique. En raison de la guerre, la situation devient de plus en plus instable et potentiellement dangereuse à cet égard", a indiqué M. Grossi dans un communiqué.