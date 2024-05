Nucléaire: le chef de l'AIEA en Iran sur fond de tensions régionales

-Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, le 11 avril 2024 à Vienne ( AFP / Joe Klamar )

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est arrivé lundi en Iran pour participer à une conférence, à un moment où les inquiétudes grandissent autour du programme nucléaire de Téhéran dans un contexte de tensions régionales accrues.

M. Grossi, à la tête d'une délégation, est arrivé en Iran pour participer à une conférence nucléaire et négocier "avec les plus hauts responsables politiques et du nucléaire du pays", ont indiqué les agences de presse iraniennes Mehr et Isna.

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, avait déclaré la semaine dernière que M. Grossi aurait "des réunions" avec des responsables iraniens, sans fournir plus de détails.

M. Grossi va rencontrer dans l'après-midi le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a précisé Isna.

Il s'agit du premier déplacement du responsable de l'agence des Nations unies depuis mars 2023 en Iran, où il avait notamment rencontré le président Ebrahim Raïssi.

L'AIEA est chargée de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Or depuis 2021, les inspections ont été fortement réduites, les caméras de surveillance débranchées et l'accréditation d'un groupe d'experts a été retirée.

L'agence de presse officielle Irna avait indiqué dimanche que la visite de M. Grossi serait une occasion pour les deux parties de "partager leurs inquiétudes", concernant notamment les inspecteurs de l'AIEA, sans plus de détail.

Lors de son voyage de deux jours, M. Grossi se rendra lundi soir à Ispahan pour participer à la conférence sur le nucléaire et négocier avec le chef de l'Organisation de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a ajouté Isna.

Photo diffusée par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, le 6 novembre 2019, de l'entrée du centre de recherche nucléaire de Natanz ( Atomic Energy Organization of Iran / HO )

La conférence débute lundi et aura lieu jusqu'à mercredi dans la province d'Ispahan (centre). C'est dans cette région que se trouve l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz.

- "Incertitudes" -

Depuis la dernière visite de Rafael Grossi il y a plus d'un an, les relations entre les deux parties se sont fortement détériorées, Téhéran restreignant sa coopération tout en poursuivant son escalade nucléaire.

Photo diffusée par la présidence iranienne le 4 mars 2023 du président iranien Ebrahim Raissi accueillant le hef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi à Téhéran ( Présidence iranienne / - )

"Nous sommes sûrs que les négociations (avec M. Grossi) dissiperont davantage les incertitudes et que nous pourrons renforcer nos relations avec l'Agence", avait affirmé mercredi M. Eslami.

La situation actuelle renforce les craintes alors que Téhéran dispose de suffisamment de matière pour fabriquer plusieurs bombes atomiques.

L'Iran, qui nie avoir de telles intentions, est "le seul pays non doté de l'arme atomique à enrichir l'uranium au niveau de 60% et à accumuler" d'importants stocks, avait rappelé en mars le directeur général de l'agence de l'ONU.

Ce seuil est proche des 90% nécessaires pour élaborer une bombe et se situe bien au-delà du plafond autorisé de 3,67%, équivalant à ce qui est utilisé pour la production d'électricité.

L'Iran s'est affranchi progressivement des engagements pris dans le cadre de l'accord international de 2015 encadrant ses activités nucléaires en échange d'une levée des sanctions internationales.

Ce pacte, connu sous l'acronyme JCPOA, a volé en éclats après le retrait des Etats-Unis décidé en 2018 par le président d'alors, Donald Trump.

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, le 25 septembre 2023 à Vienne ( AFP / Alex HALADA )

Des discussions à Vienne, où est basée l'AIEA, pour le ranimer ont échoué à l'été 2022 et aucun espoir de relance ne se profile à court terme.

Après une attaque de représailles contre l'Iran attribuée à Israël, le 19 avril, le chef de l'AIEA avait fait part de son inquiétude et appelé "chacun à une extrême retenue" dans un contexte d'escalade croissante au Moyen-Orient depuis le début il y a sept mois de la guerre dévastatrice entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Toutefois, l'AIEA avait précisé qu'elle n'avait constaté "aucun dégât" sur les sites nucléaires iranien après les explosions rapportées dans le centre du pays.