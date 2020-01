Nucléaire : le calendrier du démantèlement de Fukushima revu, le rejet d'eau envisagé dans la mer

Il a fallu douze ans, entre 1967 et 1979, pour construire les six réacteurs de la centrale de Fukushima. Le chantier de décontamination et de déconstruction du site, ravagé par la plus grosse catastrophe nucléaire de ce début de XXIe siècle, sera autrement plus long : près d'un demi-siècle.Presque neuf ans après le passage du tsunami qui a ravagé les installations et provoqué la fusion des cœurs de trois réacteurs, le 11 mars 2011, les opérations de nettoyage sont devenues un inextricable casse-tête pour les autorités nippones, qui viennent d'annoncer que le calendrier de démantèlement serait décalé, et que l'eau contaminée serait sans doute rejetée... en mer. Tout en confirmant que les forêts alentour ne seront, elles, jamais nettoyées.Des montagnes de terres contaminéesAu lendemain de la catastrophe, les autorités nippones ont mené un gigantesque chantier de décontamination des sols des zones touchées par le panache de fumées radioactives. Onze municipalités avaient été évacuées et quarante autres touchées par des niveaux de pollution plus faibles. Une région de 9000 km2 où il a fallu décaper les sols pour éliminer notamment les traces de césium, qui peut subsister trois siècles dans l'environnement !« C'est la première fois qu'un tel effort d'assainissement est fait à la suite d'un accident nucléaire, relève Olivier Evrard, 16 000 ouvriers y ont participé ». Ce chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement a rassemblé les résultats d'une soixantaine d'études publiées sur le sujet, en collaboration avec deux collègues canadien et japonais. Pour assainir les terres cultivées, les autorités ont décapé la couche superficielle du sol sur une épaisseur de 5 cm. « Ce qui a permis de réduire les concentrations en césium d'environ 80% dans les zones traitées » souligne l'étude.Mais cette opération a coûté très cher (24 milliards d'euros) et généré des ...