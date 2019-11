Nucléaire iranien : pourquoi l'accord prévoit-il un seuil maximal d'enrichissement de l'uranium ?

Téhéran a annoncé, lundi, la reprise d'enrichissement d'uranium en représailles à la défection des Etats-Unis de l'accord de Vienne de 2015.

Mardi 5 novembre, le président iranien, Hassan Rohani, a annoncé la reprise des activités d'enrichissement d'uranium dans l'usine de Fordo, près de la ville de Qom, à 180 km au sud de Téhéran. « A partir de demain [mercredi], nous commencerons à injecter du gaz [de l'uranium à l'état gazeux] à Fordo », a ainsi annoncé le président dans un discours retransmis par la télévision d'Etat, en faisant référence au procédé utilisé pour produire de l'uranium enrichi en isotope 235 à partir de ces machines.

Quatre mois plus tôt, le 8 juillet, Téhéran avait déjà annoncé avoir « passé le seuil de 4,5 % pour l'enrichissement de l'uranium », comme l'indiquait alors un porte-parole de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Ces deux annonces sont en violation manifeste des termes imposés par l'accord de Vienne.

Arraché de haute lutte en juillet 2015 après douze années de tractations diplomatiques, le plan d'action conjoint (JCPoA, Joint comprehensive plan of action) avait pour objet de garantir le caractère pacifique (comprendre civil) du programme nucléaire iranien. Cependant, l'objectif principal du « P5 + 1 » (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) était d'abord de mettre en place de sévères restrictions pour garantir que le « breakout time », le temps nécessaire pour produire assez d'uranium enrichi permettant de fabriquer une arme atomique, soit d'au moins un an pendant une durée de dix ans. Avant la signature, il était estimé à quelques semaines.

