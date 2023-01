Nucléaire: autorisation demandée pour le centre d'enfouissement à Bure

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a formellement demandé une autorisation de création à Bure (Meuse) du centre Cigéo de stockage des déchets les plus radioactifs, nouvelle étape importante pour ce projet contesté qui ne pourra toutefois pas obtenir un feu vert avant plusieurs années.

L'Andra a annoncé mardi avoir officiellement déposé auprès du gouvernement la demande d'autorisation de création, lançant ainsi une longue phase d'instruction par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Le projet vise à enfouir, à 500 mètres sous terre, au moins 83.000 m3 des déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français, d'ici 2035-2040. En cas de feu vert, la construction devrait démarrer vers 2027.

"C'est une étape importante", a salué Pierre-Marie Abadie, directeur général de l'Andra, auprès de l'AFP. "Maintenant on va rentrer dans les enjeux de la démonstration de sûreté et de l'autorisation de création proprement dite".

La déclaration d'utilité publique (DUP) de Cigéo, qui fait l'objet d'un recours d'opposants devant le Conseil d'Etat, avait déjà été prononcée en juillet pour valider le principe du stockage géologique et l'importance d'un projet évalué à 25 milliards d'euros sur 150 ans.

Le dossier de 10.000 pages doit répondre à divers risques: incendie, chutes de colis, défaillance de la couche argileuse censée emprisonner les radionucléides...

Pour l'instant, le site est occupé par un laboratoire expérimental souterrain installé il y a une vingtaine d'années.

Différents collectifs écologistes et anti-nucléaires s'opposent toutefois au projet, et combinent occupation, manifestations et batailles juridiques.

"Cacher ces déchets dangereux, sans réversibilité ni contrôle à long terme, n'est pas du tout une solution", affirme Greenpeace, qui prône de les conserver à faible profondeur. Ils pourraient ainsi être extraits à tout moment dans l'éventualité d'une solution technique.

Ce type de solution "n'apporte pas une protection passive indépendante de la réintevention régulière de nos sociétés, et donc cela fait courir un risque aux générations futures", a réagi Pierre-Marie Abadie.