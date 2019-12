NTM, David Bowie, Ella Fitzgerald... sept beaux livres sur la musique à offrir ou s'offrir

Le lundi, le service Culture du « Monde » propose aux lecteurs de « La Matinale » un choix de concerts, de festivals, de clips, de disques... et cette semaine de livres.

LA LISTE DE LA MATINALE

En prévision des fêtes, voici des beaux livres consacrés à quelques grands noms de la musique de David Bowie au groupe de rap NTM, d'Ella Fitzgerald à Aretha Franklin, en passant par Jimi Hendrix et Queen. Ainsi qu'un ouvrage pour les amateurs de rock extrême (hard rock, heavy metal et tous leurs dérivés) consacré au fameux Hellfest.

« David Bowie. Rainbowman (1967-1980) »

Journaliste, écrivain et musicien, Jérôme Soligny a déjà consacré ­plusieurs ouvrages à David Bowie (1947-2016). Et voici David Bowie. Rainbowman (1967-1980) - un second ­volume devrait être publié en 2020 - organisé en suivant une chronologie album par album. La conception, l'enregistrement, les concerts et tournées qui y sont liés sont détaillés puis suivis de­ témoignages - entretiens avec le musicien et près de trois cents personnes qui ont travaillé avec le chanteur et auteur-compositeur. Faits et souvenirs, anecdotes et émotions se répondent dans un propos pour l'essentiel consacré à l'acte ­artistique.

Une somme qui bénéficie d'une maquette élégante - typographie, rythme visuel des pages blanches aux pages violettes (celles de témoignages) -, des photographies rares en résonance avec le texte, et les illustrations originales de Lisa et Margaux ­Chetteau. Sylvain Siclier

« David Bowie. Rainbowman (1967-1980) », de Jérôme Soligny, Gallimard, 568 p., 35 €.

« Ella Fitzgerald, les sessions photographiques de Jean-Pierre Leloir »

