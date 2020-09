Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novak Djokovic remporte le Masters 1000 de Rome Reuters • 21/09/2020 à 19:31









par Matthieu Cointe (iDalgo) Un nouveau titre pour Novak Djokovic ! Le Serbe s'est imposé ce lundi en finale du tournoi de Rome face à Diego Schwartzman, bourreau de Rafael Nadal en quarts (7-5, 6-3). Malgré un double break concédé en début de rencontre, le numéro un mondial n'aura pas tremblé dans ce match pour conclure en un peu moins de 2 heures de jeu. Alors qu'il fête sa 287ème semaine sur le toit du monde en carrière, le "Djoker" remporte un 36ème titre en Masters 1000, le record absolu désormais, devant Rafael Nadal (35) et Roger Federer (28). Il est sacré à Rome pour la 5ème fois sur 10 finales disputées. Prochaine étape pour Djokovic : Roland-Garros, à partir du 27 septembre, pour tenter de conquérir un 18ème tournoi du Grand Chelem. Dans le tableau féminin, Simona Halep s'est imposée plus tôt dans la journée, en profitant de l'abandon de Karolina Pliskova (6-0, 2-1).

