Novak Djokovic félicite Le Mans

Avec les félicitations du patron. Impliqué parmi les nombreuses stars ayant investi dans le club du Mans, Novak Djokovic affiche son implication dans le projet . Dans la foulée de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face au Polonais Kamil Majchrzak (4-6, 6-1, 6-2), le Serbe félicité les Manceaux dans une story publiée sur Instagram.

Une publication dans laquelle on peut voir le cri de guerre des tous nouveaux troisièmes de Ligue 2 (provisoires) après leur victoire contre Annecy (3-0), accompagné d’un simple « Allez » . En attendant le résultat de Reims ce lundi à Dunkerque, Le Mans grimpe sur le podium d’un championnat extrêmement serré. La lutte pour la montée en Ligue 1 promet d’être acharnée.…

TB pour SOFOOT.com