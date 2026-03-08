 Aller au contenu principal
Novak Djokovic félicite Le Mans
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 17:26

Novak Djokovic félicite Le Mans

Novak Djokovic félicite Le Mans

Avec les félicitations du patron. Impliqué parmi les nombreuses stars ayant investi dans le club du Mans, Novak Djokovic affiche son implication dans le projet . Dans la foulée de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face au Polonais Kamil Majchrzak (4-6, 6-1, 6-2), le Serbe félicité les Manceaux dans une story publiée sur Instagram.

Une publication dans laquelle on peut voir le cri de guerre des tous nouveaux troisièmes de Ligue 2 (provisoires) après leur victoire contre Annecy (3-0), accompagné d’un simple « Allez » . En attendant le résultat de Reims ce lundi à Dunkerque, Le Mans grimpe sur le podium d’un championnat extrêmement serré. La lutte pour la montée en Ligue 1 promet d’être acharnée.…

