Novak Djokovic disqualifié de l'US Open !

par Matthieu Cointe (iDalgo) Coup de tonnerre à Flushing Meadows. Dimanche soir, Novak Djokovic a été disqualifié du tournoi du Grand Chelem après avoir involontairement envoyé une balle dans le visage d'une juge de ligne. Opposé à Pablo Carreno-Busta, le Serbe n'a pas eu l'occasion de finir le premier set et se fait sortir, comme l'année dernière, aux portes des quarts de finale. Le numéro 1 mondial dehors, un vainqueur de Grand Chelem inédit se verra sacré lors de cette édition 2020 de l'US Open. Dans les autres matches de la journée, Alexander Zverev n'a fait qu'une bouchée d'Alejandro Davidovich Fokina (6-2, 6-2, 6-1). Chez les dames, Jennifer Brady a écarté Angelique Kerber (6-1, 6-4), alors que Shelby Rogers a créé la surprise contre Petra Kvitova (7-6[5], 3-6, 7-6[6]). Yulia Putintseva est aussi qualifiée pour la suite de la compétition.

