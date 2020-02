Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novak Djokovic de nouveau sacré à Melbourne Reuters • 02/02/2020 à 14:28









Novak Djokovic de nouveau sacré à Melbourne par Matthieu Cointe (iDalgo) Novak Djokovic a vaincu Dominic Thiem au cours de la finale masculine de l'Open d'Australie. Le Serbe s'est imposé en cinq sets, 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, et remporte un huitième trophée à Melbourne après 3h59 de jeu. Dominateur lors du premier set, le "Djoker" a connu une grosse baisse de régime en milieu de partie avant de revenir à son meilleur niveau. Très tendu au cours du deuxième et troisième set, il a commis 57 fautes directes pour 46 coup gagnants. L'Autrichien a quant à lui lutter avant de craquer dans les moments importants, notamment avec des doubles fautes. Djokovic est le recordman absolu des succès à l'Open d'Australie et ajoute un 17e Grand Chelem à sa collection. Les 20 titres de Roger Federer ne paraissent plus si loin désormais pour le Serbe de 32 ans.

