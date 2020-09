Nouzaret : " Humainement, Aulas, ce n'est pas ma tasse de thé "

À bientôt 78 ans, Robert Nouzaret a décidé de prendre sa retraite, après une dernière mission en tant que recruteur du centre de formation de Montpellier. Le temps pour lui de se retourner sur une longue carrière de joueur (Lyon, Bordeaux, Montpellier, Gueugnon) puis d'entraîneur (Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, Bastia, Caen, Afrique...), et de sélectionner les bons et les mauvais souvenirs.

D'être devenu pro !Je ne m'étais pas préparé à ça, et c'est venu finalement très vite. Je n'avais pas eu le temps de penser à faire un autre métier. J'étais un joueur moyen, un porteur d'eau comme on dit. À l'époque où je jouais, le marquage individuel était à la mode, et j'en ai profité pour mettre en avant mes qualités. Plus sérieusement, mon meilleur souvenir, c'est la finale de Coupe de France remportée avec Lyon contre Sochaux (3-1), en 1967 au Parc des Princes. J'étais titulaire. On venait de faire un beau parcours, et pour moi, entrer à l'école de foot de l'OL avant de devenir professionnel, c'était quelque chose de fabuleux. J'avais fait mon match, comme d'habitude. Ce match, on s'en souvient surtout parce que le ballon avait atterri dans les mains du général de Gaulle. Et moi, à seulement vingt-trois ans, j'avais serré la louche du général ! D'ailleurs, le soir, en rentrant à l'hôtel, je tombe sur, qui avait une édition nocturne. Et en première page, on me voit serrer la main de De Gaulle.Mon passage à Bordeaux, en 1969-1970. À l'époque, il n'y avait pas d'agents. J'avais écrit à plusieurs clubs, et Bordeaux me fait signer. J'étais arrivé blessé, j'ai peu joué. Bordeaux était un club d'un standing supérieur à l'OL à