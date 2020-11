Nouvelles tensions entre Anne Hidalgo et les écologistes

"Nous faisons toujours partie de la majorité municipale", mais "si elle souhaite qu'il n'y ait plus d'écologistes dans sa majorité, il faut qu'elle le clarifie", a commenté la présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, Fatoumata Koné.

La maire de Paris Anne Hidalgo, le 15 octobre 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

C'est une remarque en deux temps de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo qui a mis le feu aux poudres, au moment où se pose la question d'une éventuelle candidature d'union de l'élue à la présidentielle de 2022 et alors que des tensions avaient déjà eu lieu cet été entre la maire de Paris et ses alliés écologistes, lors de l'affaire Christophe Girard, dont la démission avait été réclamée par les écologistes Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-Leleu.

Alors que les élus écologistes au Conseil de Paris, qui font partie de la majorité d'Anne Hidalgo, avaient voté un voeu pour nommer un lieu de la capitale du nom de Samuel Paty - tout en s'étonnant que la décision soit prise si tôt après la décapitation du professeur -, la maire de la capitale a évoqué dans un entretien à BFMTV une "abstention" de leur part lors de ce vote parasité par un problème technique. Et de souligner qu'elle ne pourrait adhérer à EELV, même si elle est "profondément écologiste", "car il y a ce rapport à la République qui fait qu'il y a du travail à faire chez eux pour être beaucoup plus clairs" sur ce terrain, a-t-elle lâché.

La remarque a fait l'effet d'une bombe. Le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a réclamé lundi "des excuses", accusant Anne Hidalgo d'"instrumentaliser" l'assassinat de Samuel Paty et de "mentir" en "insinuant" que les Verts se seraient abstenus. "Il n'y a aucune ambiguïté sur la République pour les écologistes", a-t-il insisté sur RFI. Fatoumata Koné, présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, appelle désormais Anne Hidalgo à en tirer les conséquences : "Nous faisons toujours partie de la majorité municipale", mais "si elle souhaite qu'il n'y ait plus d'écologistes dans sa majorité, il faut qu'elle le clarifie", a affirmé l'élue EELV lundi sur BFMTV , en faisant remarquer que les écologistes, avec 24 conseillers, ont un rôle "charnière" au Conseil de Paris.

Contactée par l'AFP, la mairie de Paris n'avait pas réagi lundi à la mi-journée.

Une candidature commune pour 2022 qui s'annonce délicate

Au-delà du périmètre parisien, l'épisode entérine des relations difficiles entre socialistes et écologistes qui se présenteront aux régionales en Île-de-France en ordre dispersé, avec d'un côté Julien Bayou, conseiller régional EELV, et de l'autre Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris à la tête d'une plate-forme de gauche pour ce scrutin.

L'épisode interroge aussi sur la stratégie d'Anne Hidalgo, qui pose régulièrement des jalons en vue de la présidentielle de 2022. Aux côtés du maire EELV de Grenoble Eric Piolle ou de l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, son nom est régulièrement cité parmi ceux qui pourraient s'attaquer au pari de rassembler écologistes et gauche en mal d'incarnation après ses dernières défaites. "Je prendrai ma part" à l'élection présidentielle, a encore souligné Anne Hidalgo samedi dans la même interview, en alertant contre le risque d'un "crash démocratique" avec les candidatures déclarées pour l'heure, celles de Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) face à Emmanuel Macron.

Eric Piolle, qui s'était affiché en juillet, avec d'autres, aux côtés d'Anne Hidalgo pour promouvoir un "arc humaniste" pour 2022, estime après les déclarations d'Anne Hidalgo qu'"il n'y a pas de place pour ces insinuations". Dans un entretien au Dauphiné lundi, il déplore qu'après avoir été accusés d'"utopistes romantiques" les écologistes soient maintenant taxés d'"ayatollahs, de khmers verts, de gens qui ne sont pas solides sur les questions de sécurité, sur la notion de République". Mais il veut relativiser : "On sait que le chemin sera parsemé de moments de tension, de sorties de route comme celle-là" d'ici 2022. Et réitère la nécessité de "fédérer cet arc humaniste" derrière "un projet de vraie transformation, car la peur de toutes et tous c'est de nourrir une sorte de Hollande vert, qui finalement ne transformerait pas la société".