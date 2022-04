Nouvelles rumeurs sur un rachat d'Ubisoft, qui s'envole en Bourse

L'action Ubisoft s'envolait pour la deuxième séance de suite à la Bourse de Paris lundi, après de nouvelles rumeurs faisant état d'un intérêt de fonds d'investissement pour l'éditeur français de jeu vidéo, dans un secteur en pleine consolidation.

Le titre Ubisoft grimpait de 11,35% à 42,84 euros vers 15H50, après avoir pris jusqu'à plus de 15% dans la journée, dans un marché en baisse de 1,37%. Vendredi, il avait déjà pris plus de 10%.

L'agence de presse financière Bloomberg a notamment évoqué des intérêts de fonds de capital-investissement comme Blackstone ou KKR.

Les investisseurs se demandent quel éditeur sera le prochain a être racheté après un début d'année 2022 faste.

En janvier, Microsoft avait lancé les grandes manoeuvres avec le rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, soit la plus importante opération de fusion-acquisition à avoir jamais eu lieu dans la tech.

Sony avait aussi bougé avec l'acquisition de Bungie, créateur de la franchise "Halo" pour 3,6 milliards de dollars.

Même Netflix s'était lancé, mettant 65 millions d'euros en mars pour le studio finlandais Next Games.

L'entreprise française est une cible de choix, son cours étant passé de plus de 85 euros à son pic début 2021 à moins de 35 euros vendredi en début de matinée, avant son premier bond.

Contacté par l'AFP, Ubisoft a indiqué "ne pas commenter des rumeurs ou des spéculations". "Nous possédons l'un des portefeuilles les plus profonds et les plus diversifiés du secteur (...), nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de la croissance rapide de l'industrie et des opportunités de plateformes qui se présentent actuellement", a avancé l'éditeur.

