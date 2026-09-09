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Nouvelles rassurantes pour Barcola
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 23:34
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Nouvelles rassurantes pour Barcola

Nouvelles rassurantes pour Barcola

Ouf de soulagement. Sorti à l’heure de jeu en se tenant le mollet, Bradley Barcola n’aurait finalement été victime que de crampes . Une bonne nouvelle confirmée par Andoni Iraola à l’issue de la rencontre.

Des crampes comme explication

Finalement plus de peur que de mal pour Barcola et Milos Kerkez qui paraissaient pourtant touchés lors de leur remplacement. « Ce n’étaient que des crampes, surtout chez Bradley. On le pousse un peu à la hâte, mais on a décidé aujourd’hui de lui demander de donner le maximum, et on verra comment il récupère, car on rejoue dans trois jours », a expliqué Iraola à TNT Sports au coup de sifflet final. Dangereux à plusieurs reprises avant sa sortie, l’ancien parisien n’est toutefois pas parvenu à débloquer son compteur avec les Reds pour sa première titularisation.…

LB pour SOFOOT.com

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