Nouvelles plaidoiries d'acquittement au procès des viols de Mazan

Gisèle Pelicot à la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon, le 4 décembre 2024 ( AFP / Christophe SIMON )

La défense de quatre nouveaux accusés au procès des viols de Mazan a plaidé mardi l'acquittement devant la cour criminelle de Vaucluse à Avignon.

Me Margot Cecchi a assuré qu'Hugues M., 39 ans, contre qui l'accusation a requis 10 ans de prison, n'a "à aucun moment pu savoir que Gisèle Pelicot serait droguée" lors de son passage au domicile du couple à Mazan (Vaucluse).

Si Dominique Pelicot, contre qui 20 ans ont été requis, a plaidé coupable d'avoir sédaté sa désormais ex-épouse pour la violer et la faire violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet, Hugues M. pensait avoir été invité à participer au fantasme d'un couple où la femme ferait semblant de dormir, dit son avocate.

Alors, il n'est pas surpris de constater que Gisèle Pelicot semble effectivement dormir. Après une vaine tentative de pénétration, il voit Dominique Pelicot pénétrer sa femme, comprend "qu'elle ne se réveillera pas" et "s'en va". "Il ne savait pas que c'était un viol", résume l'avocate, réclamant l'acquittement.

Me Sylvie Menvielle plaide également l'acquittement pour Husamettin D., 43 ans, contre qui le parquet a réclamé 12 ans.

Les vidéos des deux hommes s'affairant sur Gisèle Pelicot, accablantes pour l'accusation, "révèlent un jeu sexuel à trois", estime l'avocate. Lorsqu'elle avance qu'on peut y voir Gisèle Pelicot faire "un mouvement du bassin pour se positionner", cette dernière quitte la salle d'audience, visiblement en colère.

Husamettin D. est toutefois "parti quand il a entendu Gisèle Pelicot ronfler" et a finalement "compris qu'il ne s'agissait pas d'un jeu". Il n'y a dès lors pas de raison de le condamner, pour l'avocate.

Joan K., venu deux fois à Mazan alors qu'il était âgé de 22 ans, ne "savait pas" non plus que Gisèle Pelicot était sédatée, affirme ensuite Me Gaëlle Mathys. "On peut lui reprocher de ne pas l'avoir su, de ne pas l'avoir vu. Cela en fait-il un violeur? Non. Un crétin? Très certainement".

Enfin, c'est "sans trembler" que Me Gaële Guenoun plaide l'acquittement pour Thierry Pa., 54 ans, contre qui 12 années ont été requises. "Madame Pelicot a-t-elle consenti à quoi que ce soit? Non, c'est une victime. Mais Thierry Pa. a-t-il consenti à ce quelle soit sédatée? Non. A-t-il eu conscience de commettre un viol? Non. Monsieur Pa. n'est pas coupable de viol".

Depuis le début des plaidoiries, les avocats de 40 des 51 accusés ont pris la parole: ils ont plaidé "coupable" à 15 reprises, 23 acquittements ont été demandés et deux avocats ne se sont pas prononcés clairement, selon un décompte de l'AFP arrêté après l'audience de mardi.

Les plaidoiries de la défense doivent s'achever vendredi et le verdict est attendu le 19 ou le 20 décembre.