Le ministère de la Transition écologique a publié mardi les nouvelles normes de construction des bâtiments neufs dites "RE 2020", qui doivent entrer en vigueur à partir de l'été 2021 et aboutir à une réduction d'au moins 30% de la consommation d'énergie au quotidien ainsi que des émissions de gaz à effet de serre lors de la construction.

Immeuble en construction. ( AFP / GEORGES GOBET )

Déceptions pour le secteur gazier et l'industrie des matériaux de construction après la publication des nouvelles normes environnementales pour les bâtiments neufs. Les représentants des énergies renouvelables ont en revanche salué "une ambition incontestable".

"Nous sommes déçus de l'intention politique exprimée (mardi) matin : la RE2020 prévoit la sortie du gaz dans le logement neuf, dès l'entrée en vigueur des décrets en 2021 pour les maisons individuelles et à partir de 2024 pour les logements collectifs ", a réagi Patrick Corbin, président de l'Association française du gaz (AFG) dans un communiqué. " Alors que le réseau de gaz naturel sera de plus en plus renouvelable à horizon 2050, le gouvernement fait fi des gaz renouvelables pour les logements neufs ", regrette Patrick Corbin. "Même si l'on se félicite de la volonté de mettre fin au chauffage électrique par effet joule, nous attendons des précisions quant aux critères permettant de l'exclure", a-t-il ajouté. En outre, "bien que ces logements gagneront en efficacité énergétique, ils augmenteront la charge de la pointe, passant de 200.000 à 400.000 nouveaux logements à l'électricité chaque année", a-t-il estimé.

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) en revanche s'est "félicité que le gouvernement semble saisir l'occasion de ce dispositif réglementaire pour accélérer le déploiement des solutions renouvelables" . "L'ensemble des arbitrages n'est pas encore connu, par exemple le plafond de consommation d'énergie primaire non renouvelable", note le SER. Mais déjà "cette règlementation permettra de massifier le recours aux énergies renouvelables dans l'habitat neuf, en particulier dans la maison individuelle où le panel de solutions techniques est large. Les ambitions pour le logement collectif sont quant à elles fixées à 2024."

De leur côté, les industriels fabricants de béton, d'acier et de matériaux isolants pour la construction ont dénoncé une nouvelle réglementation environnementale qui "favorisera le bois au détriment de l'innovation dans les solutions constructives" . Selon eux, la nouvelle réglementation, "en cherchant à favoriser les matériaux biosourcés, s'affranchit de la rigueur scientifique", affirment-ils dans un communiqué. Les fabricants de matériaux de construction déclarent partager "l'objectif d'une mise en place à court terme de mesures efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique", mais ils contestent "des choix politiques qui seraient contreproductifs et mettraient en péril tout un secteur". Ils critiquent en particulier "l'introduction de la nouvelle méthode de calcul de l'empreinte carbone instaurée pour la première fois dans le projet RE 2020", appelée "analyse du cycle de vie dynamique simplifiée". Cette méthode, affirment-ils, ferait "que le seul levier valable pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments de demain serait donc une utilisation massive de produits biosourcés, avec une logique de surconsommation de bois, au détriment d'une réflexion de fond relative à la conception des bâtiments, aux modes constructifs ou au mix matériaux".

Le Syndicat des énergies renouvelables a lui salué "la volonté d'encourager le recours massif au bois" . "Seule déception, la prise en compte limitée de l'électricité solaire sur les bâtiments neufs qui ne permettra pas d'accélérer le développement des technologies de réseaux intelligents", ajoute le Syndicat.

