Un Yéménite inspecte les dégâts après une frappe, attribuée à l'Arabie saoudite, qui a visé un haras en périphérie de Sanaa le 24 novembre 2026 ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

Une explosion a été entendue dans la capitale saoudienne Riyad mercredi, selon un journaliste de l'AFP et des résidents, au lendemain d'une attaque revendiquée par les Houthis contre le quartier financier de la ville.

L'explosion est survenue vers minuit, heure locale, après que les autorités ont lancé une alerte signalant une "menace aérienne hostile", levée peu après.

Des habitants du nord et de l'est de Riyad ont confirmé avoir entendu la déflagration, l'un d'eux indiquant que les fenêtres de sa maison "ont violemment tremblé".

Les Houthis avaient assuré avoir ciblé mercredi deux ports sur la mer Rouge en Arabie saoudite, après des frappes des forces saoudiennes au Yémen contre celui de Hodeida, l'un des principaux ports contrôlés par les combattants pro-iraniens.

La coalition militaire dirigée par Riyad, qui appuie le gouvernement yéménite face aux Houthis, avait dit avoir visé à l'aube des "capacités opérationnelles" d'Hodeida après avoir appelé les civils à évacuer.

La chaîne Al-Massirah, affiliée aux Houthis, a fait état plus tard dans la journée de nouveaux raids saoudiens visant ce port de la mer Rouge.

Après les premières frappes, les combattants pro-iraniens ont prévenu que les ports saoudiens subiraient le même sort, leur porte-parole militaire Yahya Saree citant "le port de Jeddah et tous les autres ports ennemis sur la mer Rouge", laissant augurer de nouvelles attaques, qui n'ont pas mis longtemps à survenir.

Le porte-parole de la coalition Turki al-Malki, a fait état dans la soirée de la "chute d'un projectile tiré par la milice terroriste houthie sur le port de Jazan", ajoutant que l'attaque avait provoqué des "dégâts légers, sans blessés parmi les civils".

"Les efforts sont en cours pour déterminer le type de projectile", a-t-il ajouté.

Cette attaque a ensuite été revendiquée par M. Saree, qui a ajouté que le port de Jeddah avait également été ciblé. "Les deux opérations ont entraîné des dégâts sur les sites visés", a-t-il affirmé.

Les échanges de frappes sont quasi quotidiens depuis la reprise ces derniers mois du conflit entre les Houthis, qui contrôlent depuis une décennie une grande partie du Yémen, et le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale et soutenu par Riyad.

Les Houthis ont aussi revendiqué dans la matinée des frappes contre une raffinerie dans l'est du royaume, et celle qui avait touché la veille la plus haute tour du quartier financier de Riyad, abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF) - frappée pour la deuxième fois en moins d'une semaine.

Onze personnes ont été blessées dans cette attaque, dont deux brûlées et dans un état critique, selon la Défense civile saoudienne.

En plein coeur de la capitale, le gratte-ciel de 80 étages, haut de 385 mètres, est déserté de ses employés comme la majorité de l'emblématique quartier financier en raison de la situation sécuritaire, mais des ouvriers se trouvaient sur place pour réparer les dégâts de la précédente attaque.

"Prêts à attaquer"

Des Yéménites inspectent les dégâts après une frappe, attribuée à l'Arabie saoudite, qui a visé un haras en périphérie de Sanaa le 24 novembre 2026 ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

Parallèlement, au Yémen, les Houthis avancent au sol et s'apprêtent, selon les forces gouvernementales, à attaquer Aden, la grande ville du sud et siège provisoire du gouvernement, après s'être emparés de tout le littoral sur la mer Rouge en septembre.

Le gouvernement s'y était replié après la prise de la capitale Sanaa par les combattants pro-iraniens au début du conflit en 2014.

"Ils sont à présent prêts à attaquer. Nous avons préparé la défense", a déclaré mardi le colonel Majid al-Nuzaili, porte-parole de l'armée, confirmant que les Houthis se trouvaient à "60 km de la ville".

"La prise d'Aden est un scénario hypothétique. Cela n'arrivera pas", a-t-il assuré. "La situation (...) n'est pas aussi grave qu'on le laisse entendre".

Malgré des frappes incessantes contre les Houthis, les forces saoudiennes peinent toujours à freiner leurs avancées au Yémen, et paient le prix fort de leur soutien aux forces gouvernementales sur leur propre territoire.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du Golfe que les symboles de sa puissance.

En octobre, une attaque contre l'aéroport international de Riyad avait fait 14 morts et des centaines de blessés, entraînant la suspension des vols pendant deux semaines.

Signe de la pression croissante sur Riyad, l'Arabie saoudite a démis la semaine dernière de ses fonctions le commandant de la coalition anti-houthie.