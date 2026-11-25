Un Yéménite inspecte les dégâts après une frappe, attribuée à l'Arabie saoudite, qui a visé un haras en périphérie de Sanaa le 24 novembre 2026 ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

Les Houthis ont menacé mercredi de frapper à nouveau l'Arabie saoudite et notamment ses ports après des frappes saoudiennes visant celui de Hodeida, l'un des principaux du Yémen, contrôlé par les combattants pro-iraniens.

La coalition militaire dirigée par Riyad, qui appuie le gouvernement yéménite face aux Houthis, avait demandé aux civils d'évacuer ce port de la mer Rouge avant d'y viser ses "capacités opérationnelles".

Les Houthis ont confirmé les frappes et prévenu que les ports saoudiens subiraient le même sort, leur porte-parole militaire citant "le port de Jeddah et tous les autres ports ennemis sur la mer Rouge", laissant augurer de nouvelles frappes.

Celles-ci sont devenues régulières depuis la reprise ces derniers mois du conflit entre les Houthis, qui contrôlent depuis une décennie une grande partie du Yémen, et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, soutenu par Riyad.

Les Houthis ont aussi revendiqué dans la matinée une frappe contre une raffinerie dans l'est du royaume saoudien, ainsi que celle qui avait touché la veille la plus haute tour du quartier financier de Riyad, abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF) - pour la deuxième fois en moins d'une semaine.

Onze personnes ont été blessées dans cette attaque, dont deux brûlées et dans un état critique, selon la Défense civile, organisation de secours saoudienne.

En plein coeur de la capitale, le gratte-ciel de 80 étages, haut de 385 mètres, est déserté de ses employés comme la majorité de l'emblématique quartier financier en raison de la situation sécuritaire, mais des ouvriers se trouvaient sur place pour réparer les dégâts de la précédente attaque.

"Prêts à attaquer"

Des Yéménites inspectent les dégâts après une frappe, attribuée à l'Arabie saoudite, qui a visé un haras en périphérie de Sanaa le 24 novembre 2026 ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

Parallèlement, au Yémen, les Houthis avancent au sol et s'apprêtent selon les forces gouvernementales à attaquer Aden, la grande ville du sud qu'ils convoitent désormais après s'être emparés de tout le littoral sur la mer Rouge en septembre.

C'est là que s'était replié le pouvoir après que les combattants pro-iraniens ont pris la capitale Sanaa en 2014.

"Ils sont à présent prêts à attaquer. Nous avons préparé la défense", a déclaré mardi le colonel Majid al-Nuzaili, porte-parole de l'armée, confirmant que les Houthis se trouvaient à "60 km de la ville".

"La prise d'Aden est un scénario hypothétique. Cela n'arrivera pas", a-t-il assuré. "La situation (...) n'est pas aussi grave qu'on le laisse entendre".

Malgré des frappes incessantes contre les Houthis, les forces saoudiennes peinent toujours à freiner leurs avancées au Yémen, et payent le prix fort de leur soutien aux forces gouvernementales sur leur propre territoire.

Des installations énergétiques aux aéroports, en passant par les bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales de la monarchie du Golfe que les symboles de sa puissance.

En octobre, une attaque contre l'aéroport international de Riyad avait fait 14 morts et des centaines de blessés, entraînant la suspension des vols pendant deux semaines.

Signe de la pression croissante sur Riyad, qui semble de moins en moins capable de protéger ses intérêts vitaux, l'Arabie saoudite a démis la semaine dernière de ses fonctions le commandant de la coalition anti-houthie, semblant vouloir insuffler un nouvel élan à une guerre qui, jusqu’à présent, n'a pas réussi à contenir leurs adversaires.