Nouvelles attaques sur l'Ukraine après la frappe meurtrière de Belgorod

Un habitant de Kharkiv retire un vélo d'un immeuble endommagé par une frappe russe, le 30 décembre 2023 ( AFP / SERGEY BOBOK )

La Russie a lancé dimanche à l'aube de nouvelles attaques contre l'Ukraine, au lendemain de la frappe imputée à Kiev qui a fait 21 morts dans la ville russe de Belgorod et à laquelle Moscou a promis une riposte.

Plusieurs drones "Shahed" de fabrication iranienne ont visé dans la nuit la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités locales.

"A la suite de l'attaque nocturne des drones russes sur Kharkiv, des bâtiments du centre ville ont été endommagés. Il ne s'agit pas d'installations militaires, mais de cafés, d'immeubles résidentiels et de bureaux", a écrit sur Telegram le maire de la ville, Ihor Terekhov, sans faire état de victimes.

"A la veille du Nouvel An, les Russes veulent intimider notre ville, mais nous n'avons pas peur", a-t-il ajouté.

Cette attaque survient au lendemain de la frappe imputée à l'armée ukrainienne qui a fait 21 morts et environ 110 blessés samedi à Belgorod, ville russe située à environ 80 km au nord de Kharkiv et à 30 km de la frontière avec l'Ukraine.

Les pompiers interviennent après un bombardement à Belgorod, en Russie, le 30 décembre 2023 ( Russian Emergencies Ministry / Handout )

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière pour les civils en Russie depuis le début du conflit en février 2022, et le ministère russe de la Défense a assuré qu'elle ne resterait pas "impunie".

L'Ukraine mène régulièrement des frappes en Russie, notamment dans les régions les plus proches de son territoire, mais leur bilan est généralement bien moins élevé.

- "Acte de terrorisme" -

Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, Moscou a accusé Kiev d'avoir commis "un acte de terrorisme délibéré" et d'avoir "utilisé des armes à sous-munitions".

C'est "une attaque aveugle et délibérée contre une cible civile", a dit l'ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, accusant Kiev d'avoir visé un centre sportif, une patinoire et une université.

L'hôtel Palace de Kharkiv, en Ukraine, endommagé par une frappe russe le 30 décembre 2023 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Les alliés de l'Ukraine ont répliqué que la responsabilité de la guerre revenait au président russe Vladimir Poutine.

"Il y a des centaines de milliers de soldats russes en Ukraine. Il n'y a pas un seul soldat ukrainien en Russie", a dit le représentant britannique Thomas Phipps. "Si la Russie veut blâmer quelqu'un pour les morts de Russes dans cette guerre, elle devrait commencer avec le président Poutine", a-t-il ajouté.

L'attaque de Belgorod est elle-même survenue au lendemain de bombardements particulièrement intenses en Ukraine, qui ont tué 40 personnes, dont 17 dans la capitale Kiev, selon les autorités.

Dans la journée de samedi, de nouvelles frappes russes ont ciblé le territoire ukrainien, tuant trois personnes dans les régions de Kherson, Zaporijjia et Tcherniguiv, selon les différentes autorités locales. A Kharkiv, 26 personnes ont été blessées samedi.

Des secouristes à l'oeuvre à Kharkiv, en Ukraine, après une attaque russe le 30 décembre 2023 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Dimanche, Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky doivent tous deux prononcer des discours attendus pour le Nouvel an, après une année 2023 marquée par l'échec de la contre-offensive estivale de l'Ukraine et le gel quasi-total de la ligne de front.

Des nouvelles d'autant plus inquiétantes vu de Kiev que l'aide occidentale commence à s'essouffler, en Europe comme aux Etats-Unis, faisant entrevoir le risque d'un assèchement du flot de munitions et de fonds.

Samedi, Volodymyr Zelensky a lancé un nouvel appel à ses alliés, assurant qu'armer l'Ukraine est "un moyen de protéger des vies".

"Chaque manifestation de la terreur russe prouve qu'on ne peut pas attendre pour apporter de l'assistance à ceux qui combattent", a-t-il plaidé.