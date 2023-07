Nouvelles attaques de drones ukrainiens à Moscou et en Crimée

La Russie a annoncé dimanche matin avoir repoussé dans la nuit deux attaques distinctes de drones ukrainiens, qui ont visé Moscou, dont l'aéroport international a été brièvement fermé, et la Crimée annexée, sans faire de victimes.

"Seize drones ukrainiens ont été détruits par la défense anti-aérienne" en Crimée, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"Neuf autres drones ukrainiens ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés dans la mer Noire", a-t-il ajouté, précisant que l'attaque n'avait pas fait de victimes.

Plus tôt, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait annoncé sur Telegram que "des drones ukrainiens ont attaqué cette nuit. Les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n'y a pas de victimes ni de blessés".

Plusieurs fenêtres de ces bâtiments ont été soufflées, des poutres en acier rendues visibles et des documents éparpillés au sol, selon un photographe de l'AFP.

L'attaque de trois drones au total a elle aussi été déjouée, l'un a été abattu et les deux autres "neutralisés par la guerre électronique", s'écrasant sur un complexe de bâtiments, selon le ministère russe.

Le ministère russe de la Défense a dénoncé une "tentative d'attaque terroriste".

L'aéroport international Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été brièvement fermé au trafic et les vols déroutés, a affirmé l'agence de presse russe TASS, citant les "services d'aviation", avant d'annoncer leur reprise peu après.

Les attaques contre Moscou et ses environs, situés à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, étaient assez rares depuis le début du conflit en février 2022, jusqu'à ce que plusieurs incursions de drones se produisent en 2023.

Celles rapportées dimanche sont les dernières d'une série d'attaques de drones, dont celle contre le Kremlin et des villes russes près de la frontière avec l'Ukraine, que Moscou attribue à Kiev.

Plus tôt en juillet, la Russie avait affirmé avoir abattu cinq drones ukrainiens qui avaient déjà perturbé le fonctionnement de l'aéroport Vnoukovo.

Ces attaques surviennent quelques semaines après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, destinée à reprendre les territoires occupés par la Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a blâmé ces attaques qui "seraient impossibles sans l'aide apportée au régime de Kiev par les Etats-Unis et ses alliés de l'Otan", selon lui.

Vendredi, le Kremlin a dit avoir intercepté deux missiles ukrainiens au-dessus du sud-ouest de son territoire, les débris du premier ayant fait au moins 16 blessés dans leur chute sur la ville de Taganrog, proche de la frontière avec l'Ukraine.

Les régions frontalières ont souvent été la cible de drones et de tirs d'obus depuis le début du conflit, mais très rarement de missiles.

Le ministère russe de la Défense avait alors déclaré que le premier missile, un S-200, visait des "infrastructures résidentielles" de Taganrog, 250.000 habitants.

A view of a damaged office block of the Moscow International Business Center (Moskva City) following a reported drone attack in Moscow on July 30, 2023. Three Ukrainian drones were downed over Moscow early on July 30, 2023, Russia's defence ministry said, in an attack that briefly shut an international airport. While one of the drones was shot down on the city's outskirts, two others were "suppressed by electronic warfare" and smashed into an office complex. No one was injured. ( AFP / Alexander NEMENOV )