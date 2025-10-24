Nouvelle-Zélande: un adolescent opéré après avoir ingéré près de 100 aimants achetés sur Temu

Ce document non daté publié le 24 octobre 2025 par le New Zealand Medical Journal (NZMJ) montre une radiographie de morceaux d'aimants puissants agglomérés dans les intestins d'un adolescent néo-zélandais à Tauranga (nord) ( NEW ZEALAND MEDICAL JOURNAL (NZMDJ) / Handout )

En Nouvelle-Zélande, un adolescent de 13 ans s'est vu retirer plusieurs parties nécrosées de ses intestins après avoir avalé près d'une centaine d'aimants achetés en ligne sur le site Temu, a rapporté vendredi une revue médicale.

Après avoir souffert de douleurs abdominales pendant quatre jours, l'adolescent a été transporté à l'hôpital de Tauranga, sur l'île du Nord.

"Il avoué avoir ingéré entre 80 et 100 aimants puissants au néodyme, de 5x2mm environ, une semaine plus tôt", indique un rapport des médecins de l'hôpital de cet hôpital, publié dans le New Zealand Medical Journal (NZMJ).

Ce type d'aimants, interdit en Nouvelle-Zélande depuis janvier 2013, aurait été acheté sur la plateforme chinoise d'e-commerce Temu.

Les médecins ont déclaré que la pression exercée par les aimants avait provoqué une nécrose dans quatre zones de l'intestin grêle et du gros intestin du garçon.

Il a été opéré afin que l'on lui retire les aimants et les tissus nécrosés, et il a pu rentrer chez lui après huit jours à l'hôpital.

L'article explique qu'une intervention chirurgicale à la suite de l'ingestion d'aimants peut entraîner des complications, telles qu'une obstruction intestinale, une hernie abdominale et des douleurs chroniques.

Un porte-parole de Temu a indiqué dans un communiqué que l'entreprise avait "lancé une enquête interne et contacté les auteurs de l'article (...) afin d'obtenir plus de détails sur cette affaire".

"Nos équipes examinent les fiches produits concernées afin de garantir leur conformité totale avec les exigences de sécurité locales", a-t-il ajouté.