Nouvelle-Zélande : la coalition au pouvoir perd de peu la majorité au Parlement

Le chef de la Commission électorale de Nouvelle-Zélande, Karl le Quesne, donne une conférence de presse à Wellington, le 27 novembre 2026 ( AFP / Yuxin Liu )

Le Premier ministre conservateur néo-zélandais Christopher Luxon a évoqué vendredi la perspective de négociations de coalition "difficiles", après avoir perdu sa majorité absolue à l'issue des législatives du 7 novembre.

Selon les résultats officiels publiés vendredi, la coalition menée par M. Luxon remporte 65 sièges, soit un de moins que le seuil de la majorité absolue dans cette assemblée de 130 élus.

Ce résultat confirme les projections, qui avaient donné un léger avantage aux conservateurs devant l'opposition de centre gauche mais sans majorité au Parlement. M. Luxon avait toutefois souligné estimer avoir "un espace pour former le prochain gouvernement".

La coalition sortante a perdu deux sièges lors du scrutin, le Parti national de M. Luxon en obtenant 40, contre 12 pour le parti populiste NZ First et 13 pour le parti libertarien ACT, ses alliés.

Dans l'opposition, le Labour obtient 36 sièges, les Verts 17 et le parti maori Te Pāti Māori 5.

Pour espérer rester au pouvoir, M. Luxon devra obtenir le soutien du nouveau parti centriste Opportunity, dirigé par Qiulae Wong.

Le Premier ministre conservateur néo-zélandais Christopher Luxon, le 7 novembre 2026 à Auckland ( AFP / Michael Bradley )

"Je veux être clair avec les Néo-Zélandais: ces négociations risquent d'être difficiles, et elles risquent de prendre du temps", a déclaré le Premier ministre vendredi à la presse.

Opportunity, qui décroche sept sièges, a fait campagne en promettant une approche bienveillante et des mesures pour combattre le changement climatique, à rebours de la politique menée par M. Luxon.

Mme Wong a insisté sur le fait qu'un éventuel soutien de son parti à une coalition dépendrait de "lignes rouges" concernant notamment la lutte contre le changement climatique, le coût de la vie et l'assainissement de la vie politique.

Faiseuse de rois

Elle a par ailleurs exclu toute collaboration avec le chef du NZ First, Winston Peters, après que la vice-Premier ministre sortant a dit à un député d'origine chinoise, Lawrence Xu-Nan, de "retourner dans son pays".

La cheffe du parti centriste Opportunity, Qiulae Wong, donne une conférence de presse à Wellington, le 27 novembre 2026 ( AFP / Yuxin Liu )

L'ascension de Mme Wong au rang de faiseuse de rois couronne une ascension remarquable depuis que cette ancienne consultante de KPMG, âgée de 38 ans, a pris les rênes d'un parti qui ne recueillait qu'environ 1 % des intentions de vote en août dernier.

Elle a fait campagne en dénonçant le populisme et la polarisation, prônant une "politique pragmatique" destinée à "se concentrer simplement sur l'avenir du pays".

À l'issue du scrutin de 2023, il avait fallu plus de six semaines à M. Luxon pour former son gouvernement de coalition, un délai qui pourrait être plus important cette fois-ci, a laissé entendre le dirigeant.

"Il est bien plus important de faire les choses bien que de les faire rapidement. Les Néo-Zélandais ont besoin d'un gouvernement stable, capable de travailler en équipe et qui tiendra jusqu'au bout de son mandat", a-t-il souligné vendredi.

Interrogée vendredi sur les futures négociations, Qiulae Wong a dit tabler elle aussi sur des négociations "difficiles".

Si aucun accord de gouvernement n’est conclu, de nouvelles élections devront être organisées, M. Luxon continuant de gérer les affaires courantes d'ici là.

Mme Wong n'a pas écarté un tel scénario.

"Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous montrer aussi constructifs et proactifs que possible" pour parvenir à un accord. "Mais nous ne sommes pas les seuls autour de la table", a-t-elle ajouté devant la presse.