Nouvelle-Zélande-La coalition au pouvoir échoue à un siège de la majorité absolue

La coalition conservatrice au pouvoir en Nouvelle-Zélande n'est pas parvenue, à un siège près, à obtenir une majorité absolue au Parlement lors des élections organisées le 7 novembre, ce qui devrait contraindre le Premier ministre sortant, Christopher Luxon, à des négociations avec les centristes, montrent les résultats publiés vendredi.

Pour les observateurs de la vie politique néo-zélandaise, il est peu probable que de nouvelles élections soient organisées mais les négociations entre le Parti national de Christopher Luxon et les centristes d'Opportunité, sur une participation ou un soutien même partiel au gouvernement, s'annoncent ardues et pourraient durer jusqu'en 2027.

"Les Néo-Zélandais veulent un gouvernement qui soit stable, qui collabore et qui dure l'ensemble de la législature", a dit Christopher Luxon au cours d'une conférence de presse.

"(Ils) ne nous remercieront pas si nous nous précipitons pour conclure un accord qui se délite ou si nous leur demandons de retourner aux urnes", a-t-il ajouté.

Le Parti national a remporté 40 sièges et ses deux partenaires de coalition, ACT et New Zealand First, 13 et 12 respectivement, soit un total de 65 alors que le Parlement monocaméral compte 130 élus.

Opportunité entre à l'assemblée avec sept députés et sa dirigeante, Qiulae Wong, a dit vendredi qu'elle engagerait des discussions avec le Parti national en tant que formation la mieux représentée.

Le Parti travailliste, principal parti d'opposition, a obtenu 36 sièges et ne peut pas obtenir de majorité même avec les Verts, Te Pati Maori et Opportunité.

(Lucy Craymer à Wellington et Alasdair Pal à Sydney, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)