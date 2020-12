Nouvelle variante du Covid-19 : "On doit redoubler de vigilance", avertit Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat a évoqué lundi matin en Conseil des ministres une "mutation problématique du virus" qui a poussé le Royaume-Uni à reconfiner en urgence une partie du pays et de nombreux pays à couper les liaisons. Il a annoncé des "tests PCR systématiques en France à l'arrivée du territoire".

Emmanuel Macron en visioconférence pour le Conseil des ministres du 21 décembre 2020. ( EPA POOL / JULIEN DE ROSA )

La découverte d'une nouvelle variante "hors de contrôle" du Covid-19 sur le territoire britannique a poussé dimanche 20 décembre de nombreux pays dont la France, la Turquie et Israël à suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni . Cette variante du virus qui serait jusqu'à 70% plus contagieuse "ne semble pas entraîner, à ce stade des connaissances, une gravité accrue ou une résistance au vaccin", a précisé dimanche soir Matignon, selon qui "le fait que cette souche soit plus contagieuse n'a pas été démontré à ce stade".

"On doit redoubler de vigilance" , a néanmoins estimé Emmanuel Macron lundi matin en préambule du Conseil des ministres, é voquant "une mutation problématique du virus" . "Tout cela montre la complexité du virus, son agressivité, oserais-je dire son inventivité et l'humilité qu'il nous faut toujours avoir", a commenté le président de la République qui communiquait avec ses ministres par visioconférence depuis la résidence versaillaise de la Lanterne, où il a choisi de se mettre à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19.

"Nous sommes en train de construire avec nos partenaires européens une réponse adaptée" , a-t-il ajouté, annonçant des "tests PCR systématiques en France à l'arrivée du territoire". Il a fixé une feuille de route au gouvernement: "Le 20 janvier, le tester, alerter, protéger doit être à pleine vitesse". Cependant, il a rappelé la nécessité de rester prudent sur ce point dans les jours à venir : "Si beaucoup de nos concitoyens se font tester, il y aura un effet file d'attente".

Des vaccins après Noël, une année 2021 "utile"

Alors que le nombre de contaminations quotidiennes stagne toujours en France, voire augmente, Emmanuel Macron a assuré que "le gouvernement (devait) continuer à être vigilant et réactif dans un contexte où l'incidence a augmenté de 20% en une semaine." "Les indicateurs hospitaliers stagnent sur un plateau élevé (...) Ce plateau est très haut avant les rassemblements familiaux des prochains jours. Il faut marteler ce message de vigilance", a-t-il insisté.

Evoquant la campagne de vaccination à venir, le chef de l'Etat a assuré que la date de son lancement serait "coordonnée" à l'échelon européen et déterminée en fin de semaine, après Noël.

Emmanuel Macron a encore déclaré au gouvernement que la rentrée du Conseil des ministres serait pour le 6 janvier et que le 13 un séminaire établirait les priorités de l'exécutif pour les six premiers mois de 2021. "2021 doit être une année utile, de combat économique et social, de relance et d'ambition" , a-t-il conclu.