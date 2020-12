Sur les 500 souches virales testés ces derniers jours, la nouvelle variante du coronavirus, qui serait jusqu'à 70% plus contagieuse, n'a pas été retrouvée, a assuré le ministre de la Santé lundi matin sur Europe 1. "Ca ne veut pas dire qu'il ne circule pas", a-t-il néanmoins souligné.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 10 décembre 2020. ( POOL / THOMAS SAMSON )

Plusieurs pays dont la France ont décidé dimanche 20 décembre de suspendre pour plusieurs jours tous les déplacements en provenance du sol britannique, après l'apparition d'une variante du virus qui serait jusqu'à 70% plus contagieuse, même si elle ne semble pas à ce stade porteuse de "gravité accrue". Il s'agit d'appliquer le "principe de précaution tant qu'il y a un doute" , a assuré lundi matin sur Europe 1 le ministre de la Santé Olivier Véran.

"On parle de l'identification d'un variant du coronavirus, dont le code génétique a été un peu chamboulé", a expliqué le ministre, médecin de profession. Une variation identifiée "dans une partie du territoire anglais où on assiste par ailleurs à une augmentation de la circulation du virus. Les scientifiques anglais se demandent donc si cette variante pourrait être plus contagieuse." "L'idée n'est pas de faire peur, mais de prendre les bonnes décisions au bon moment" , a-t-il insisté.

Alors que la France a fermé depuis lundi matin ses liaisons avec le Royaume-Uni pour 48 heures, "il est tout à fait possible que le virus circule en France" , a reconnu Olivier Véran, soulignant qu'il avait déjà été identifié une fois en Italie. Pour le vérifier, "nous lançons des études génotypiques", a-t-il détaillé. "Les scientifiques prennent des virus identifiés par PCR chez un certain nombre de malades et font un séquençage génétique et ils sont tout à fait capable de l'identifier." "Ces derniers jours, 500 souches virales ont été identifiées, analysées en génétique et ce variant n'a pas été retrouvé" , a-t-il affirmé. "Ca ne veut pas dire qu'il ne circule pas", a-t-il néanmoins insisté.

Pour autant, il n'y "a priori pas de raison que les vaccins soient moins efficaces" , a-t-il tenu à rassurer. Les experts de l'Union européenne estiment également que les vaccins actuels contre le Covid-19 restent efficaces face à cette nouvelle souche, avait annoncé dimanche soir le gouvernement allemand.