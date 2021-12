Nouvelle vague de Covid-19 : "Noël est en danger", alerte l'Institut Pasteur, qui appelle les Français à se remobiliser

Le Conseil scientifique a également appelé les Français à faire leur dose de rappel et à mieux respecter les gestes barrières.

Marché de Noël à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

À l'approche des fêtes de fin d'année, la dégradation de la situation sanitaire inquiète les autorités. Si à ce stade "ni confinement ni couvre-feu" ne sont envisagés, plusieurs épidémiologistes appellent les Français à se remobiliser.

"Noël est en danger", a ainsi mis en garde mercredi 1er décembre sur BFMTV Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. "On a les armes, on a la surveillance. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est tout de suite, pour avoir un Noël à peu près normal", a-t-il insisté.

Se concentrer sur la vaccination

Selon lui, il faut se concentrer sur la vaccination. "Scientifiquement, le vaccin est la chose essentielle qui va empêcher la diffusion du virus", a-t-il expliqué, en rappelant que la majorité des personnes hospitalisées en raison du Covid-19 en France n'ont pas reçu toutes leurs doses de vaccin.

Un avis partagé par Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, l'organisme qui conseille le gouvernement face à la crise sanitaire. Il n'y a pas de "solution miracle" pour freiner la vague actuelle de Covid, a-t-il prévenu mercredi. "Il y a une série de petits progrès qu'on peut faire", a-t-il poursuivi.

La campagne de rappel vaccinal, élargie samedi à toute la population adulte déjà vaccinée, est essentielle pour éviter que la vague actuelle finisse par surcharger les hôpitaux, a souligné le Pr Delfraissy, rappelant que les vaccins perdent en efficacité au fil des mois.

Respecter les gestes barrières

Parallèlement, le président du Conseil scientifique a jugé crucial de mieux respecter les gestes barrières, comme le port du masque, citant des prévisions publiées en début de semaine par l'Institut Pasteur. Selon celles-ci, il suffit de respecter un peu mieux actuellement ces gestes pour réduire considérablement le sommet des hospitalisations prévu pour le début 2022.

L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, également membre du Conseil scientifique, évoquait même mardi sur France Inter une limitation des rassemblements familiaux pour les fêtes de fin d'année. "On est sur des projections qui nous disent que le pic (de la 5e vague, ndlr) sera mi-janvier, donc la période pendant laquelle on va devoir freiner la circulation du virus inclut les fêtes de fin d'année", a-t-il expliqué.

Pendant cette période de regroupements familiaux, "il va falloir tous faire un effort", en respectant "les gestes barrières qu'on connaît tous", notamment "en pensant bien à l'aération", mais également en veillant à "diminuer nos contacts". "On retombe un peu dans le schéma de l'année dernière (pour les fêtes de fin d'année), on n'est pas en train de dire on va tout arrêter, on est en train de dire il va falloir faire attention".

Interrogé sur le nombre maximal de personnes pouvant se réunir, le Pr Fontanet n'a pas voulu s'avancer sur une jauge précise, mais a évoqué une fourchette "plutôt (à) six que douze". "Tout dépend des personnes que vous invitez, si vous avez des personnes qui sont fragiles (...) vous les mettez un peu sur le côté, vous ouvrez les fenêtres", a-t-il insisté. "Je ne veux pas m'arrêter à des chiffres, je voudrais qu'il y ait une prise de conscience de la nécessité de tous faire un effort pour ne pas se retrouver avec une saturation des services hospitaliers qui obligerait à des mesures beaucoup plus contraignantes (...). Pensez aux personnels hospitaliers qui n'en peuvent plus".

"Ne pas se tromper d'ennemi" avec le variant Omicron

Concernant les incertitudes liées au nouveau variant Omicron, ces scientifiques rappellent que l'on ignorait encore tout de sa dangerosité et de sa contagiosité. Il est probable que les vaccins existants soient moins efficaces face à Omicron, a ainsi admis Jean-François Delfraissy, mais "on ne sait absolument pas à quel niveau ça va se situer". "Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce variant", a souligné de son côté Vincent Enouf.

Selon eux, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de la campagne actuelle de vaccination, car il s'agit dans l'immédiat de résorber une vague liée au variant Delta, hégémonique en Europe. "Il ne faut pas se tromper d'ennemi, notre ennemi c'est le variant Delta qui est responsable d'une cinquième vague qui est forte en France", explique ainsi Arnaud Fontanet. Omicron, à supposer qu'il prenne le pas sur Delta, "va mettre un certain temps avant de s'installer", a de son côté souligné le Pr Delfraissy, estimant que cela prendrait "plusieurs semaines".